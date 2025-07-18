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Новий міністр оборони поставив завдання перед своїми заступниками

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Новий міністр оборони поставив завдання перед своїми заступниками
Під час наради йшлося про ключові завдання відомства найближчим часом
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Шмигаль заявив, що планує збільшити частку української зброї на фронті до 50% за пів року

Новий глава Міноборони Денис Шмигаль провів першу нараду із заступниками міністра оборони. Кожен із чиновників отримав конкретні завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Шмигаля.

За словами міністра, під час наради йшлося про ключові завдання та виклики відомства. Мова про нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація й цифровізація процесів та посилення взаємодії з міжнародними партнерами.

«Детально пройшлися по кожному напрямку. Перед кожним профільним заступником поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно», – каже він.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку. Вже 17 липня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

Після призначення міністром оборони Шмигаль зробив першу заяву. У своєму виступі з трибуни Верховної Ради Шмигаль окреслив три ключові напрями роботи: люди, зброя, система.

До слова, колишній міністр оборони Рустем Умєров обійматиме посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Теги: Денис Шмигаль Міноборони

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