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Дрони «Ланцет» мають великий мінус. Російські пропагандисти випадково розкрили таємницю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Дрони «Ланцет» мають великий мінус. Російські пропагандисти випадково розкрили таємницю
Росіяни похвалились своїми дронами «Ланцет»
фото: Zala-Аеро

Дрон-камікадзе «Ланцет» не може самостійно знаходити цілі для ураження

Російські пропагандисти показали репортаж про виробництво дронів-камікадзе «Ланцет» на потужностях компанії Zala-Аеро із структури концерну «Калашников», яка поставила свої виробничі лінії прямо в приміщеннях одного із закритих ТРЦ. Про це пише ресурс Defence Express.

Цікаво, що виробничі лінії підприємства розташовані прямо в приміщеннях одного із закритих ТРЦ, а для імітації великих масштабів виробництва росіяни просто використали дзеркала.

Дрони «Ланцет» мають великий мінус. Російські пропагандисти випадково розкрили таємницю фото 1

Але важливий інший момент. Так, рашисти мимоволі розкрили слабке місце свого «Ланцета» як розвідувально-ударного комплексу. Якщо раніше окупанти намагались стверджувати, що їх «Ланцет» ледь чи не самостійно здатний знаходити цілі на полі бою, то тепер вони визнали: для наведення на ціль та «фіксації ураження» разом з дроном-камікадзе має працювати також розвідувальний БПЛА типу Supercam, виробником якого є той же «Калашников».

Виробники «Ланцета» стверджують, що начебто навмисно та свідомо відмовились від використання конвеєра при виготовленні елементів фюзеляжу та складанні самого безпілотника. 

Дрони «Ланцет» мають великий мінус. Російські пропагандисти випадково розкрили таємницю фото 2

Виробники зброї проти українців також заявили, що створили його вдосконалену версію під тимчасовою назвою «Изделие 53», що має складані крила, може запускатись із транспортно-пускового контейнера та, начебто, здатна атакувати цілі у формату рою. Але тут рашисти для демонстрації можливостей свого виробу вдались до мультиплікації, тож про реальність їх задумки залишається тільки здогадуватись. 

Зазначимо, що окрім «Калашникова» з «Ланцетом», на свій «шмат пирога» у бюджетному фінансуванні претендує, наприклад, проект «Алабуга» по складанню на території РФ Shahed-136, або ж підприємство «Кронштадт», котре виготовляє ударний безпілотник «Орион». Кожен із цих суб’єктів теж хоче якомога більше грошей з кишені Путіна, і найкращим способом добитись свого теж буде зйомка пропагандистських відео, із явним перебільшенням власних успіхів.

Нагадаємо, у Росії створено бюджетний аналог безпілотника «Ланцет», який має дальність польоту до 25 кілометрів. Про це розповів представник добровольчого проекту «Архангел» Михайло. За його словами, випробування баражуючого боєприпасу літакового типу відбудуться у серпні. Перевагами дрону представник добровольчої організації назвав його низьку вартість та простоту використання.

«Випробування барражуючого запасу заплановані на серпень. Це аналог російського «Ланцета» (безпілотник «Ланцет» виробляється компанією Zala-Аеро, яка входить до російського концерну «Калашников»), але вартість його буде в десятки разів нижчою. У нас цікава технологія: масштабна, швидка, дешева», – розповів представник добровольчого проекту «Архангел».

Він додав, що безпілотники поставлятимуться разом з мобільною машиною управління, яка дозволить прискорити розгортання дрону та зробить роботу оператора безпечнішою.

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Теги: росія безпілотник рашисти відео росіяни

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