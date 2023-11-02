Російські війська готуються до нової хвилі атак на Авдіївку – ISW

Російські війська, ймовірно, готуються до переходу до фронтових ударів на чолі з піхотою

Війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак на українські позиції в районі Авдіївки, попри значні втрати. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Повідомляється, що російські війська поблизу Авдіївки значно сповільнили темп наземних атак, а натомість атакують українські передові позиції. Можливо, російські війська ведуть кампанію блокування українських військових у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь може бути повітряною та артилерійською підготовкою поля бою перед новою хвилею нападів.

Російські війська, можливо, готуються до переходу до фронтових ударів на чолі з піхотою, щоб компенсувати значні втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня.

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Геолокаційний проєкт GeoConfirmed використовував доступні супутникові зображення для підтвердження того, що російські сили втратили або їм пошкодили 197 машин з 9-го жовтня.

99 машин було втрачено під час першої хвилі штурму між 9 і 13 жовтня, а 94 машини під час другої хвилі між 14 і 23 жовтня. Окрім цього, є чотири підтверджених і 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня.

Аналітики GeoConfirmed охарактеризували російські втрати під Авдіївкою як найбільші з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, російські окупаційні війська готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод, який розташований на північ від міста.

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Раніше повідомлялося, що на Авдіївському напрямку ситуація продовжує залишатися напруженою. Попри зменшення штурмів через погодні умови, російські сили компенсують це ударами з артилерії, авіації та мінометів.