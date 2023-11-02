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Російські війська готуються до нової хвилі атак на Авдіївку – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські війська готуються до нової хвилі атак на Авдіївку – ISW
Війська РФ готуються до нової хвилі атак, попри значні втрати
фото з відкритих джерел

Російські війська, ймовірно, готуються до переходу до фронтових ударів на чолі з піхотою

Війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак на українські позиції в районі Авдіївки, попри значні втрати. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).  

Повідомляється, що російські війська поблизу Авдіївки значно сповільнили темп наземних атак, а натомість атакують українські передові позиції. Можливо, російські війська ведуть кампанію блокування українських військових у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь може бути повітряною та артилерійською підготовкою поля бою перед новою хвилею нападів. 

Російські війська, можливо, готуються до переходу до фронтових ударів на чолі з піхотою, щоб компенсувати значні втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня. 

Геолокаційний проєкт GeoConfirmed використовував доступні супутникові зображення для підтвердження того, що російські сили втратили або їм пошкодили 197 машин з 9-го жовтня. 

99 машин було втрачено під час першої хвилі штурму між 9 і 13 жовтня, а 94 машини під час другої хвилі між 14 і 23 жовтня. Окрім цього, є чотири підтверджених і 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня.

Аналітики GeoConfirmed охарактеризували російські втрати під Авдіївкою як найбільші з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, російські окупаційні війська готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод, який розташований на північ від міста.

Раніше повідомлялося, що на Авдіївському напрямку ситуація продовжує залишатися напруженою. Попри зменшення штурмів через погодні умови, російські сили компенсують це ударами з артилерії, авіації та мінометів.

Читайте також: Авдіївка. Це бій не на тиждень, і не на місяць
Теги: росія війна військові Авдіївка Україна втрати

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