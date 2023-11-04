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Штурмовики показали динамічні ближні бої на позиціях окупантів під Бахмутом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Штурмовики показали динамічні ближні бої на позиціях окупантів під Бахмутом
Одного з бійців під час штурму було поранено
фото: скріншот із відео

Щільний стрілецький вогонь не вщухав з обох сторін

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади продовжують кошмарити окупантів на Бахмутському напрямку. Захисники показали штурм і динамічні ближні бої на позиціях росіян.

«Щільний стрілецький вогонь не вщухає з обох сторін. Один з бійців групи дістає уламок, йому оперативно надають допомогу і штурм продовжується. Криємо бліндажі окупантів до повної ліквідації. Просування на Бахмуті бійців 1-ї роти 2-го мехбату», – ідеться у підписі до відео 3-ї окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні дії у Донецькій області, зокрема проривають російську оборону на схід від Андріївки. 

Нагадаємо, війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак на українські позиції в районі Авдіївки, попри значні втрати.

До слова, український журналіст і військкор Юрій Бутусов заявив, що наразі існує реальна загроза втратити Авдіївку. Аби цього не сталося, на його думку, Україні необхідно стабілізувати оборону, а громадянському суспільству активно допомагати ЗСУ, зокрема воїнам 110-ї механізованої бригади максимальною кількістю дронів та відеокамерами спостереження на різних об'єктах. 

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Читайте також: ЗСУ чинять опір наступу росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Теги: відео штурм Бахмут війна військові втрати ворог

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