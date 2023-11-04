ЗСУ чинять опір наступу росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW

Українська армія продовжує відбивати атаки ворога

Українські військові відбивають атаки на Авдіївському напрямку та знищують російську техніку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Українські прикордонники відбили атаку російської піхоти поблизу Сватового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили безуспішні обстріли на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та в районі Сватового.

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У Генштабі повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута. Українські сили відбили понад 10 російських атак біля Богданівки, Хромового, Кліщіївки, Андріївки та Південного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, показують, що російські війська нібито просунулися на південний захід від Красногорівки до залізничної лінії на північ від Авдіївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували чинити опір наступу росіян поблизу Авдіївки та відбили понад 17 російських атак біля Степового, Північного, Тоненького та Первомайського.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська ведуть інтенсивний обстріл українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої.

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Український військовий оглядач заявив, що російські війська швидко будують укріплення в тилових районах поблизу напрямків передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб швидше ввести резерви в бій.

Барабаш заявив, що російські війська зосереджують живу силу та техніку для третього масованого наступу на Авдіївку. Російські війська, ймовірно, зосередять свої наступальні дії на коксохімічному заводі. Він додав, що російські війська відновлять більш масштабні наступальні операції, коли земля під Авдіївкою підсохне після кількох останніх днів сильного дощу.

Українські сили відбили понад 20 російських атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, показали, як українські сили завдають удару по колоні російської бронетехніки під час російського штурму східної околиці Микільське.

Українські сили нещодавно знищили десятки російських військових машин і зупинили російську атаку біля Вугледара. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська відбили російські штурми на Вугледарському напрямку та під час атак російські війська втратили десятки одиниць військової техніки.

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Російські війська проводили наступальні операції поблизу західного кордону Донецької та східного кордону Запорізької областей, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Повідомляється, що українські та російські сили здійснили наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

3 листопада російські війська продовжили авіаудари по об’єктах на правому березі Херсонської області. Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що за минулу добу російські війська випустили 18 авіабомб по цілях у Херсонському та Бериславському районах.

Російські джерела стверджували, що українські війська завдали ракетного удару по російських тилах в окупованій Херсонській області 3 листопада.