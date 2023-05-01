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Мобілізація в окупованому Маріуполі. У місті починають працювати призовні комісії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація в окупованому Маріуполі. У місті починають працювати призовні комісії
фото ілюстративне

Наказ про створення «комісій» підписав ватажок «ДНР» Денис Пушилін

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни запустили роботу «призовних комісій». Про це повідомляє пресслужба міськради.

Наказ про створення таких «комісій» підписав ватажок «ДНР» Денис Пушилін. Документ вже розміщено на «офіційних» каналах окупаційної адміністрації.

У міськраді нагадали, що до серпня в Маріуполі триватиме «призов» чоловіків 1996-2005 років народження. При цьому так звані «місцеві адміністрації» мають шукати громадян, які не виконують «військові зобов’язання». Їм погрожують кримінальною відповідальністю.

Нагадаємо, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону. 

Теги: Маріуполь війна

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