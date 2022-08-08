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Москва офіційно визнала: окупанти вигнали до Росії понад 3 млн українців

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Москва офіційно визнала: окупанти вигнали до Росії понад 3 млн українців
Рашисти погрожуючи обстрілами примусово вивозять українців до РФ
фото з відкритих джерел

Російські окупанти за минулу добу вивезли з України до Росії майже 24 тис. осіб

Міністерство оборони РФ заявило, що понад 3,2 млн осіб, у тому числі понад 507 тисяч дітей вивезено до Росії з кінця лютого з різних районів України. Про це повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс».

Російські окупанти повідомили, що лише за минулу добу вивезли з України до Росії майже 24 тис. осіб, у тому числі більше 4 тис. дітей.

«За минулу добу без участі української влади вивезено 23 872 особи, у тому числі 4 148 дітей», - повідомив у понеділок начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинців.

Він зазначив, що усього з початку війни Росії проти України було вивезено 3 206 749 осіб, з яких 507 316 – діти.

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 2,8 млн осіб. З них 448 тисяч дітей.

Зазначимо, що спецслужби Російської Федерації використовували смартфон-ігри для вербування українських дітей.

Також відомо, що росіяни планують використати батьків дітей, яких депортували до Росії із Маріуполя для дезінформаційної атаки. Батьків змушують записувати відео, де вони будуть «свідчити», що їх з дітьми розлучили бійці «Азову» та «військові націоналісти».

Раніше повідомлялося, що Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців.

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Теги: окупанти війна Міноборони РФ

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