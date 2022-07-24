Окупанти за п'ять місяців повномасштабної війни вивезли до Росії майже 450 тисяч дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 2,8 млн осіб. З них 448 тисяч дітей. Про це повідомило російське агентство ТАСС.

«Кордон РФ перетнули понад 2,8 млн осіб, у тому числі 448 тисяч дітей. Половина з прибулих біженців – це громадяни «ДНР» і «ЛНР», – йдеться в повідомленні.

У 652 пунктах тимчасового розміщення перебувають 33,3 тисячі українців, у тому числі 11 241 дитина.

Зазначимо, що спецслужби Російської Федерації використовували смартфон-ігри для вербування українських дітей.

Також відомо, що росіяни планують використати батьків дітей, яких депортували до Росії із Маріуполя для дезінформаційної атаки. Батьків змушують записувати відео, де вони будуть «свідчити», що їх з дітьми розлучили бійці «Азову» та «військові націоналісти».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців.