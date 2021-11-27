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    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)

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    До меморіалу жертвам Голодомору учасники церемонії вшанування поклали до монумента колоски скорботи та свічки - Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    До меморіалу жертвам Голодомору учасники церемонії вшанування поклали до монумента колоски скорботи та свічки
    фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

    Участь у вшануванні взяли українські дипломати, представники української громади Варшави, учні української суботньої школи

    У Варшаві на Вольському православному цвинтарі біля пам’ятника жертвам Голодомору в суботу вшановали пам'ять мільйонів українців, які в 1932-1933 років загинули в результаті злочинних дій московської комуністичної влади.

    Участь у вшануванні взяли українські дипломати, представники української громади Варшави, учні української суботньої школи, повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі.

    Під час вшанування усі присутні помолилися за душі померлих, запалили свічки біля меморіалу жертвам Голодомору і поклали до монумента колоски скорботи.

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    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)
    фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

    Посол України у Польщі Андрій Дещиця зазначив, що нинішнє покоління українців повинно добре знати про ці трагічні сторінки української історії, аби зробити все, щоб це ніколи не повторилося.

    Він зазначив, що українці зараз борються з агресором, який кількадесят років тому намагався знищити українців та їхню ідентичність. За його словами, боротьба триває, а пам'ять про жертви повинна нагадувати на що здатна Росія.

    До слова, у головному соборі Вселенського Патріархату – храмі Святого Георгія у Стамбулі за благословіння та особистою участю Вселенського Патріарха Варфоломія відбулося богослужіння за жертвами голодоморів в Україні.

    Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

    Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

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    Теги: Польща посол українці Голодомор 1932-1933 років Андрій Дещиця
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    Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото)