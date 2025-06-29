МЗС пояснило, чому Україна вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін

РФ, не будучи учасницею Оттавської конвенції, широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни

Ратифікована Україною Оттавська конвенція, яка забороняє застосування протипіхотних мін, обмежує право на самооборону під час протистояння російській агресії. Як інформує «Главком», на цьому наголосили в українському МЗС, пояснюючи причини виходу Києва із цієї міжнародної домовленості.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Російська Федерація, не будучи державою-учасницею Оттавської конвенції, широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни.

«Із 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора», – ідеться у заяві МЗС.

При цьому українські дипломати додали, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені.

«Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН», – наголосили в МЗС.

В українському МЗС нагадали, що деякі держави ЄС, зокрема Латвія, Литва, Естонія, Польща та Фінляндія, також ухвалили спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції через загрозу з боку РФ.

«Враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей – від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про ї́хнє знищення (неофіційно Оттавська конвенція) – міжнародна угода (договір, конвенція), спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 і відкрита для підписання в Оттаві 3-4 грудня 1997 року. Конвенція набрала чинності 1 березня 1999. Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року.[6] На час підписання угоди Україна порядкувала п’ятим найбільшим арсеналом протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував 6 млн мін типу ПФМ-1. 27 травня 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу ПМН.

До слова, Сейм також (нижня палата парламенту Польщі – «Главком») проголосував за вихід з Оттавської конвенції – угоди про заборону використовувати протипіхотні міни.