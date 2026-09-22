Спецпредставники Трампа зустрінуться з делегаціями України та ЄС

Головною темою переговорів стане обговорення українських пропозицій щодо угоди про деескалацію війни

у Нью-Йорку відбудеться зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з українською переговорною командою, а також із радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста Axios Барака Равіда.

За даними джерел, сторони зберуться для обговорення українських пропозицій щодо угоди про деескалацію війни, розв'язаної Росією. За київським часом зустріч пройде в ніч проти 23 вересня.

«Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською переговорною командою та радниками з національної безпеки Великобританії, Франції та Німеччини для обговорення українських пропозицій щодо угоди про деескалацію конфлікту з Росією», – пише Равід.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot.

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США.

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.