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    На Черкащині авто врізалося в дерево: четверо загиблих та один травмований

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    &nbsp;водій та троє пасажирів загинули - На Черкащині авто врізалося в дерево: четверо загиблих та один травмований
     водій та троє пасажирів загинули
    фото: КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР»

    Від удару автомобіль із людьми всередині зім’яло

    30 січня близько 05.30 поблизу села Тубільці Черкаського району легковий автомобіль врізався в дерево. Унаслідок зіткнення чотири особи загинули. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

    Ще одну людину у важкому стані госпіталізували до лікарні.

    Держслужбі з надзвичайних ситуацій довелось залучити сімох рятувальників та дві одиниці техніки, щоб деблокувати людей із салону автомобіля.

    На місце ДТП прибули одразу три бригади екстреної медичної допомоги.

    24-річний водій легковика та ще троє його пасажирів – дівчина та два хлопці віком 20-25 років – загинули.

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    На Черкащині авто врізалося в дерево: четверо загиблих та один травмований
    На Черкащині авто врізалося в дерево: четверо загиблих та один травмований
    фото: КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР»

    Ще одного хлопця в стані коми медики доправили до Черкаської обласної лікарні.

    Як повідомили диспетчеру швидкої, водій легковика не впорався з керуванням, злетів у кювет, де врізався в дерева.

    Від удару автомобіль із людьми всередині зім’яло.

    Теги: ДТП водій автомобіль
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    На Черкащині авто врізалося в дерево: четверо загиблих та один травмований