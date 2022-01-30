На Черкащині авто врізалося в дерево: четверо загиблих та один травмований

Від удару автомобіль із людьми всередині зім’яло

30 січня близько 05.30 поблизу села Тубільці Черкаського району легковий автомобіль врізався в дерево. Унаслідок зіткнення чотири особи загинули. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Ще одну людину у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Держслужбі з надзвичайних ситуацій довелось залучити сімох рятувальників та дві одиниці техніки, щоб деблокувати людей із салону автомобіля.

На місце ДТП прибули одразу три бригади екстреної медичної допомоги.

24-річний водій легковика та ще троє його пасажирів – дівчина та два хлопці віком 20-25 років – загинули.

Ще одного хлопця в стані коми медики доправили до Черкаської обласної лікарні.

Як повідомили диспетчеру швидкої, водій легковика не впорався з керуванням, злетів у кювет, де врізався в дерева.

Від удару автомобіль із людьми всередині зім’яло.