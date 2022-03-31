На Донбасі утворено вісім нових військових адміністрацій
Повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій відсьогодні припиняють своє існування
Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив вісім нових адміністрацій в Донецькій області. Також цим же документом призначені їх керівники. Про це повідомляє Reuters.
На базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області президент України створив вісім нових адміністрацій:
- Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району
- Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району
- Мар'їнську міську військову адміністрацію Покровського району
- Очеретинську селищну військову адміністрацію Покровського району
- Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району
- Слов'янську міську військову адміністрацію Краматорського району
- Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району
- Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.
У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів із 31 березня припиняють своє існування.
Нагадаємо, Зеленський утворив у Гостомелі військову адміністрацію і призначив нового керівника.
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