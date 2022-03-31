На Донбасі утворено вісім нових військових адміністрацій

Повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій відсьогодні припиняють своє існування

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив вісім нових адміністрацій в Донецькій області. Також цим же документом призначені їх керівники. Про це повідомляє Reuters.

На базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області президент України створив вісім нових адміністрацій:

Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району

Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району

Мар'їнську міську військову адміністрацію Покровського району

Очеретинську селищну військову адміністрацію Покровського району

Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району

Слов'янську міську військову адміністрацію Краматорського району

Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району

Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.

У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів із 31 березня припиняють своє існування.

Нагадаємо, Зеленський утворив у Гостомелі військову адміністрацію і призначив нового керівника.

Як відомо, на Донбасі: ЗСУ готуються дати відсіч ворогу – президент.

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