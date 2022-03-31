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    Події в Україні

    На Донбасі утворено вісім нових військових адміністрацій

    Зеленський запроваджує зміни у Донецькій області - На Донбасі утворено вісім нових військових адміністрацій
    Зеленський запроваджує зміни у Донецькій області
    фото: Офіс президента

    Повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій відсьогодні припиняють своє існування

    Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив вісім нових адміністрацій в Донецькій області. Також цим же документом призначені їх керівники. Про це повідомляє Reuters.

    На базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області президент України створив вісім нових адміністрацій:

    • Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району
    • Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району
    • Мар'їнську міську військову адміністрацію Покровського району
    • Очеретинську селищну військову адміністрацію Покровського району
    • Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району
    • Слов'янську міську військову адміністрацію Краматорського району
    • Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району
    • Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.

    У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів із 31 березня припиняють своє існування.

    Нагадаємо, Зеленський утворив у Гостомелі військову адміністрацію і призначив нового керівника.

    Як відомо, на Донбасі: ЗСУ готуються дати відсіч ворогу – президент.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    На Донбасі утворено вісім нових військових адміністрацій