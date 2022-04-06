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    Латвія заморозила нерухомість громадян Росії на 100 млн євро

    Латвія заморозила нерухомість громадян Росії на 100 млн євро - Латвія заморозила нерухомість громадян Росії на 100 млн євро
    Латвія заморозила нерухомість громадян Росії на 100 млн євро
    фото: Depositphotos

    Під обмеження потрапили лише 49 об'єктів нерухомості

    Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс повідомив, що країна заморозила нерухомість росіян на суму понад 100 млн. євро. Про це пише РБК.

    «Як очікується, кількість активів і надалі зростатиме», – заявив Борданс.

    Ще в кілька мільйонів він оцінив заблокований у Латвії автотранспорт, що належить росіянам – всього 66 автомобілів, пов'язаних з тими, хто потрапив під санкції.

    Під обмеження потрапили лише 49 об'єктів нерухомості.

    При цьому міністр зазначив, що наразі немає інформації про активи юридичних осіб. Серед цих активів, заявив міністр, можуть бути небезпечні вантажі в латвійських портах, про які латвійська держава має подбати особливим чином.

    Наприкінці березня Латвія оголосила небажаними у країні 25 діячів культури із Росії. Серед них – актори Михайло Боярський, Володимир Машков, Дмитро Пєвцов, режисер та актор Микита Міхалков та інші.

    Раніше стало відомо, що Швейцарія заморозила десять об'єктів нерухомості, що належать росіянам.

    Також Велика Британія внесла до списків санкцій три британські компанії в рамках чергового пакету антиросійських санкцій.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.

    Президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.

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    Теги: ЄС росія окупанти США санкції нерухомість війна Латвія Україна окупація #stoprussia
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    Латвія заморозила нерухомість громадян Росії на 100 млн євро