Приблизно тисяча «вагнерівців» вже на Донбасі – Пентагон

На сході України більшає військ ворога

Офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі поділився даними щодо російських сил на території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє CNN.

Приблизно тисяча пов'язаних із групою «Вагнера» осіб нині перебувають на Донбасі. Пентагон відзначив зростання активності російських військ у регіоні в останні кілька днів.

«Ми думаємо, що в групі «Вагнера» нині приблизно тисяча осіб на Донбасі. Ми помітили, що вони віддають пріоритет авіаударам у регіоні», – заявив Кірбі.

За його словами, «вагнерівці» воювали на Донбасі впродовж восьми років. Тож тамтешні умови більшості бойовиків добре знайомі.

Нагадаємо, раніше розвідка Великої Британії повідомила, що Росія надсилає тисячу вагнерівців на схід України через те, що армія окупантів зазнала значних втрати від ЗСУ. Москва змінила пріоритетність за рахунок операцій в Африці та Сирії.

Раніше стало відомо, що «вагнерівці» відмовляються їхати в Україну, бо їм не платять.

Крім того, Сирія підводить Путіна, найманці відмовляються воювати в Україні.

Як повідомлялося, «вагнерівці» вже гинуть на території України (докази).

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