На Чернігівщині відновлять збудований Іваном Мазепою храм

Храм було збудовано у 1708 році на замовлення і коштом гетьмана Івана Мазепи

Метою проєкту є «повернення Україні архітектурної перлини та символу прагнення великого гетьмана ще 313 років тому відійти від згубного російського протекторату»

Храм Покрови Богородиці у селі Дігтярівка на Чернігівщині, який збудував гетьман Іван Мазепа та де він міг укласти союз зі Швецією, відреставрують.

Про це повідомив митрополит Епіфаній у Facebook.

«Ім’я Івана Мазепи носить і один з двох наших благодійних фондів – Фонд Мазепи, що був створений минулого року і який спільно з Митрополичим фондом Православної церкви України цього року розпочинає проєкт відновлення храму Покрови Богородиці в селі Дігтярівка на Чернігівщині», – зазначив він.

Храм планують відновити впродовж найближчих кількох років.

Митрополит зазначив, що метою проєкту є «повернення Україні архітектурної перлини, відродження духовної святині та символу прагнення великого гетьмана ще 313 років тому відійти від згубного російського протекторату».

Як відомо, храм було збудовано у 1708 році на замовлення і коштом гетьмана Івана Мазепи.

«Саме тут гетьман молився за Україну перед історичною зустріччю з королем Швеції Карлом ХІІ, і саме тут була підписана угода, що мала допомогти реалізувати військово-політичний проєкт Івана Мазепи, метою якого був вихід з-під протекторату Московії та утворення на українських землях незалежної держави. Тоді, на знак пошани та величі тієї історичної події шведський король подарував для цього храму чавунні плити для підлоги з гравіруванням «К ХІІ», – зазначив митрополит Епіфаній.

Проте, як зазначає він, після битви під Полтавою історію цього храму, як і чудотворної Дігтярівської ікони Матері Божої, за наказом російського царя Петра І намагалися переписати.

«Але церква тоді встояла. Пережила вона і громадянську війну, і розкуркулення, і Другу світову. А от у 60-х роках минулого століття місцеві комуністи піддали її руйнуванню: пошкодили східну, вівтарну й західну частини храму та скинули куполи. Вже у наші дні, завдяки старанням небайдужих українців тут, в Україні, а також українців зі США та Канади вдалося розпочати відбудову та реставрацію цієї унікальної церкви. Втім, на превеликий жаль, з початком російської агресії 2014 року фінансування і відновлювальна робота були зупинені», – додав митрополит.

Нагадаємо, заклик Епіфанія молитися рідною мовою викликав істерику в представників Московського патріархату.