На Дніпропетровщині чутно вибухи

У регіоні лунали сирени

Увечері, 26 квітня, мешканці Дніпропетровської області у соцмережах повідомили, що в регіоні лунають вибухи. Зокрема, гучні звуки лунають і в Кривому Розі.

У області приблизно годину тому була оголошена повітряна тривога, відбою ще не було.

Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає.

Нагадуємо, публікувати у соцмережах відео чи фото вибухів, а також наслідки роботи протиповітряної оборони заборонено.

У разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття.

Нагадаємо, 21 квітня ворог масово обстріляв населені пункти на Дніпропетровщині.

Також 19 квітня ворог масово обстріляв населені пункти під Кривим Рогом.

Як відомо, 2 квітня окупанти з «Градів» обстріляли Кривий Ріг.

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