На Дніпропетровщині чутно вибухи
У регіоні лунали сирени
Увечері, 26 квітня, мешканці Дніпропетровської області у соцмережах повідомили, що в регіоні лунають вибухи. Зокрема, гучні звуки лунають і в Кривому Розі.
У області приблизно годину тому була оголошена повітряна тривога, відбою ще не було.
Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає.
Нагадуємо, публікувати у соцмережах відео чи фото вибухів, а також наслідки роботи протиповітряної оборони заборонено.
У разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття.
Нагадаємо, 21 квітня ворог масово обстріляв населені пункти на Дніпропетровщині.
Також 19 квітня ворог масово обстріляв населені пункти під Кривим Рогом.
Як відомо, 2 квітня окупанти з «Градів» обстріляли Кривий Ріг.