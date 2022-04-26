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    Події в Україні

    На Дніпропетровщині чутно вибухи

    Чекаємо офіційні коментарі від влади - На Дніпропетровщині чутно вибухи
    Чекаємо офіційні коментарі від влади
    фото з відкритих джерел

    У регіоні лунали сирени

    Увечері, 26 квітня, мешканці Дніпропетровської області у соцмережах повідомили, що в регіоні лунають вибухи. Зокрема, гучні звуки лунають і в Кривому Розі.

    У області приблизно годину тому була оголошена повітряна тривога, відбою ще не було.

    Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає.

    Нагадуємо, публікувати у соцмережах відео чи фото вибухів, а також наслідки роботи протиповітряної оборони заборонено.

    У разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття.

    Нагадаємо, 21 квітня ворог масово обстріляв населені пункти на Дніпропетровщині.

    Також 19 квітня ворог масово обстріляв населені пункти під Кривим Рогом.

    Як відомо, 2 квітня окупанти з «Градів» обстріляли Кривий Ріг.

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    Теги: росія окупанти війна укриття Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    На Дніпропетровщині чутно вибухи