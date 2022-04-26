Угруповання «Схід» повідомило, скільки ліквідувало окупантів за добу
Протягом 26 квітня українські військові відбили п’ять ворожих атак
Українські захисники продовжують боронити країну від російських загарбників. За добу на Сході українським військовим вдалося відбити п’ять атак ворога та знищити 100 рашистів. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід».
Українські військові оперативно-тактичного угруповання «Схід» протягом 26 квітня відбили п’ять ворожих атак, знищили приблизно 100 окупантів та 30 одиниць російської техніки.
Загалом за добу українські захисники знищили:
- 100 окупантів;
- 6 танків;
- 4 БМП;
- 1 БТР;
- 1 МЛТБ;
- 1 САУ;
- 3 міномети;
- 13 АТ;
- 1 ЗУ.
Як повідомлялося, 23 квітня близько 17 години російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.
Нагадаємо, російські загарбники 26 квітня завдали ракетного удару по Одеській області.