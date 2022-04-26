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    Економіка та фінанси

    Скільки коштує пальне на українських АЗС: моніторинг цін

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    Розповідаємо про актуальні ціни та зміни на українських заправках станом на 26 квітня - Скільки коштує пальне на українських АЗС: моніторинг цін
    Розповідаємо про актуальні ціни та зміни на українських заправках станом на 26 квітня
    фото з відкритих джерел

    Вартість бензину, дизелю і автогазу зростає

    На українських заправках за останній тиждень зросли ціни на бензин та дизельне пальне.

    Вартість А-92 стартує від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збувають по 33,47-33,65 грн/л. За останній тиждень він подорожчав на 15-40 коп.

    А-95 можна придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливається в межах 33,98-34,06 грн/л. Подорожчання сягає 23-30 коп. за останні кілька днів.

    Дизельне пальне продають за середньою ціною 37,87-38,35 грн/л. Можна знайти заправки, де вартість дизелю стартує від 36,91 грн/л. Подорожчання цього виду пального за останній тиждень найбільше – на 1-1,2 грн.

    Автогаз можна купити в роздріб на деяких заправках в Україні. Ціни стартують від 27,5 грн/л, а середня ціна на ринку становить 29,65 грн/л.

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    Розповідаємо про актуальні ціни та зміни на українських заправках станом на 26 квітня
    Розповідаємо про актуальні ціни та зміни на українських заправках станом на 26 квітня

    Новий вид пального в Україні

    Попри нестабільну ситуацію на ринку пального, мережі АЗС змогли потішити споживачів появою нового виду пального. На BVS анонсували продаж бензину марки А-95 Eсо.

    Це суміш звичайного А-95 бензину та біоетанолу. Він має кілька переваг, зокрема високу детонаційну стійкість, покращений процес спалювання; кращу частоту в камері згоряння і екологічність.

    Нагадаємо, ціни на нафту падають через спалах Covid-19 в Китаї.

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    Теги: росія окупанти війна бензин ціни АЗС Україна окупація пальне дизельне пальне #stoprussia
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    Скільки коштує пальне на українських АЗС: моніторинг цін