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У Дніпрі чоловік з ножем чіплявся до дітей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Дніпрі чоловік з ножем чіплявся до дітей
Чоловік із ножем чіплявся до дітей
скріншот з відео

Очевидці повідомляють, що чоловік був у неадекватному стані

Сьогодні, 31 травня, у Дніпрі на проспекті Миру чоловік з ножем чіплявся до дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Дніпро Оперативний».

У Дніпрі на проспекті Поля під вечір 31 травня помітили чоловіка, який поводився агресивно, неадекватно, лякав дітей та підходив до них із ножем у руках.

Відомо, що очевидці звернулися до поліції. Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту.

Раніше ми писали, що у Дніпрі поліцейські розшукують підлітків, які на телефон знімали чоловіка, що тонув у водоймі кар'єру та намагався всіляко вибратися звідти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Як ідеться у повідомленні, 10 травня тіло потопельника без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Після цього у соцмережах поліція виявила відео, де підлітки знімали чоловіка перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали.

Нагадаємо, у центрі Дніпра впродовж двох днів поспіль підлітки влаштовували дебош. Вони вмикали гучну російську музику з нецензурною лексикою, знімали ролики для TikTok і публікували їх із заголовками на кшталт «Разгром Варуса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання 056.ua.

Інцидент у супермаркеті Varus стався 13 квітня. Підлітки зайшли з колонкою та влаштували гучну провокацію, включивши трек із вульгарними словами. Один із них заліз на візок з напоями, інші знімали це для соціальних мереж.

Теги: діти Дніпро

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