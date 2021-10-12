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    На Дніпропетровщині школярам подовжили канікули, бо школа не опалюється

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    Додаткові канікули в школах та позашкільних навчальних закладах міста триватимуть з 18 по 31 жовтня - На Дніпропетровщині школярам подовжили канікули, бо школа не опалюється
    Додаткові канікули в школах та позашкільних навчальних закладах міста триватимуть з 18 по 31 жовтня
    фото depositphotos.com

    Комісія визнала ситуацію, яка склалася з газопостачанням закладів соціальної сфери, надзвичайною

    У Новомосковську на Дніпропетровщині школярів можуть відправити на двотижневі канікули через відсутність опалення у школі. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, його оприлюднили на офіційному сайті міськради.

    За документом, додаткові канікули в школах та позашкільних навчальних закладах міста триватимуть з 18 по 31 жовтня.

    Комісія визнала ситуацію, яка склалася з газопостачанням закладів соціальної сфери, надзвичайною.

    Окрім того, комісія вирішила, що через погіршення епідситуації проведення масових заходів 14–17 жовтня в Новомосковську буде заборонене. Також ухвалили рішення про посилення контролю за дотриманням заходів епідбезпеки в автотранспорті, на ринках, у магазинах тощо.

    Нагадаємо, влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

    Також у Хмельницькому влада зважилася на непопулярний крок – 23 вересня виконавчий комітет затвердив нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго».

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    Теги: тарифи опалювальний сезон опалення канікули Дніпропетровщина школярі
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    На Дніпропетровщині школярам подовжили канікули, бо школа не опалюється