На Дніпропетровщині школярам подовжили канікули, бо школа не опалюється

Додаткові канікули в школах та позашкільних навчальних закладах міста триватимуть з 18 по 31 жовтня

Комісія визнала ситуацію, яка склалася з газопостачанням закладів соціальної сфери, надзвичайною

У Новомосковську на Дніпропетровщині школярів можуть відправити на двотижневі канікули через відсутність опалення у школі. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, його оприлюднили на офіційному сайті міськради.

За документом, додаткові канікули в школах та позашкільних навчальних закладах міста триватимуть з 18 по 31 жовтня.

Комісія визнала ситуацію, яка склалася з газопостачанням закладів соціальної сфери, надзвичайною.

Окрім того, комісія вирішила, що через погіршення епідситуації проведення масових заходів 14–17 жовтня в Новомосковську буде заборонене. Також ухвалили рішення про посилення контролю за дотриманням заходів епідбезпеки в автотранспорті, на ринках, у магазинах тощо.

Нагадаємо, влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Також у Хмельницькому влада зважилася на непопулярний крок – 23 вересня виконавчий комітет затвердив нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго».