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    Економіка та фінанси

    Ціни на хліб можуть зрости 10-25%: стала відома причина

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    Хліб стане дорогим задоволенням - Ціни на хліб можуть зрости 10-25%: стала відома причина
    Хліб стане дорогим задоволенням
    Фото з відкритих джерел

    Через здорожчання газу ціни на хліб можуть злетіти

    В Україні ціни на хліб можуть злетіти на 10-25% через здорожчання газу. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Всеукраїнську асоціацію пекарів.

    Повідомляється, що попри зліт цін на газ в Європі, до кінця опалювального сезону українці платитимуть за газ за фіксованим тарифом, який залежно від постачальника коливається по регіонах від 7,9 до 13,5 гривень за кубометр.

    Однак для приватних компаній і промисловості таких «бонусів» немає. Через це високі тарифи на газ можуть призвести до подорожчання товарів та основних продуктів харчування, про що вже попередили виробники.

    «Подорожчання газу в сім разів у порівнянні з цінами попереднього року і подвоєння вартості електроенергії, очевидно, призведе до збільшення їх частки в собівартості хліба. З урахуванням інших факторів, це обернеться подорожчанням хліба на 10-25 відсотків», – зазначили у Всеукраїнській асоціації пекарів.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що попри рекордний цьогорічний урожай зерна, економісти прогнозують в Україні чергове подорожчання хліба. За словами фахівців, стрибок цін тільки на старті.

    Також повідомлялося, що дорожачатимуть хліб, яйця і овочі. Цієї осені не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю, ціни на продукти підуть вниз.

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    Теги: газ тарифи ціни українці харчування хліб
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    Ціни на хліб можуть зрости 10-25%: стала відома причина