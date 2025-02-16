На Дніпропетровщині собаки обгризли тіло померлої власниці

У будинку виявили щонайменше 10 собак

Собаки обгризли тіло померлої власниці після кількох днів у зачиненій хаті у Нікополі у Дніпропетровській області. Про це повідомили на сторінці Нікопольського притулку для тварин у Facebook.

Зазначається, що жінка померла декілька днів тому. З голоду собаки почали обгризати її тіло. У помешканні виявили щонайменше 10 собак.

За словами керівниці Нікопольського притулку для тварин, тіло забрала «швидка» з поліцією, а собаки залишилися самі. Сусіди поки що їх годують, але що робити далі, невідомо.

«Тіло забрала швидка з поліцією. А собаки залишилися самі. Страшенно худі, перелякані, не ручні. Вони, крім хазяйки, людей інших не знали й не бачили. Сусіди - дуже гарні і добрі люди, поки що годують цих 10 собачат. А я ламаю голову, куди їх посадити??? І місця немає зовсім. Ще й холод такий, що невеличкі собаки у вольєрах, хоч і в будках з сіном, мерзнуть і дуже худнуть. А таких худеньких куди??? Ізолятор забиті хворими. А з щенятами як бути??? Знову у мене головоломка», – пише керівниця притулку.

Раніше у Запоріжжі правоохоронці разом із комунальниками вилучили в місцевого жителя 30 собак. Усі вони мешкали в однокімнатній квартирі. Про це повідомило «Суспільне Запоріжжя» з місця події.

Ще на початку лютого зооволонтерка, очільниця громадської організації «Служба захисту тварин» Вікторія Скільсара повідомила в соціальних мережах про чоловіка, який тримає вдома понад 20 тварин: четверо дорослих собак, 13 молодих та ще 13 цуценят.

За рішенням суду, станом на 14:45 13 лютого з квартири чоловіка забрали 30 собак. Тих, які досягли відповідного віку, тепер відправлять на стерилізацію.

Нагадаємо, у Черкасах жінка не може потрапити до квартири через купу свого мотлоху. Вона спить просто у тамбурі або на сходах. Про це повідомляє начальник Управління інспектування Черкаської міської ради Андрій Максюта.

Жінка має однокімнатну квартиру на Митниці, однак через величезну кількість сміття, яким вона забила оселю, не може потрапити всередину. Інспекція приїжджала до черкащанки на початку грудня минулого року й виписала штраф.