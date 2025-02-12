В Італії кіт заліз в електричний відсік літака: чим усе закінчилося

Після інциденту з котом літак Boeing 737 залишався на землі два дні

Члени екіпажу почули нявкання під час передпольотної перевірки

В італійському Римі кіт на два дні затримав рейс Ryanair. Про це повідомило GBnews.

Інцидент стався, коли члени екіпажу почули нявкання під час передпольотної перевірки. Згодом вони знайшли чотирилапого в передньому відсіку електрообладнання літака Boeing 737.

Перші спроби піймати кота не увінчалися успіхом. Кіт навпаки втік до дальших відсіків літака. Інженери намагалися дістатися до нього, знявши передні панелі вантажного відсіку, але і ці зусилля виявилися марними.

Тварину вдалося знайти, коли двері літака залишили відчиненими – він просто спустився сходами.

Після інциденту літак Boeing 737 залишався на землі два дні.

Нагадаємо, американський фігурист Джон Маравілл дивом уникнув трагічної долі, що спіткала інших його колег по льоду. Спортсмен мав летіти літаком авіакомпанії PSA Airlines, який зазнав катастрофи у Вашингтоні, але його не пустили на борт через занадто велику собаку.

До слова, літак, який належить американському співаку і музиканту Вінсу Нілу з рок-гурту Mötley Crüe, врізався в інший літак, що був припаркований в аеропорту Скоттсдейл в Арізоні. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.