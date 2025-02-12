Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Італії кіт заліз в електричний відсік літака: чим усе закінчилося

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Італії кіт заліз в електричний відсік літака: чим усе закінчилося
Після інциденту з котом літак Boeing 737 залишався на землі два дні
фото: Depositphotos

Члени екіпажу почули нявкання під час передпольотної перевірки

В італійському Римі кіт на два дні затримав рейс Ryanair. Про це повідомило GBnews. 

Інцидент стався, коли члени екіпажу почули нявкання під час передпольотної перевірки. Згодом вони знайшли чотирилапого в передньому відсіку електрообладнання літака Boeing 737.

Перші спроби піймати кота не увінчалися успіхом. Кіт навпаки втік до дальших відсіків літака. Інженери намагалися дістатися до нього, знявши передні панелі вантажного відсіку, але і ці зусилля виявилися марними.

Тварину вдалося знайти, коли двері літака залишили відчиненими – він просто спустився сходами.

Після інциденту літак Boeing 737 залишався на землі два дні.

Нагадаємо, американський фігурист Джон Маравілл дивом уникнув трагічної долі, що спіткала інших його колег по льоду. Спортсмен мав летіти літаком авіакомпанії PSA Airlines, який зазнав катастрофи у Вашингтоні, але його не пустили на борт через занадто велику собаку.

До слова, літак, який належить американському співаку і музиканту Вінсу Нілу з рок-гурту Mötley Crüe, врізався в інший літак, що був припаркований в аеропорту Скоттсдейл в Арізоні. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Теги: Італія авіаперевезення Ryanair тварини літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 лютого – Міжнародний день людського братерства
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05
США депортує з країни нелегальних мігрантів
Мексика відмовилась приймати рейс із депортованими мігрантами з США
26 сiчня, 03:12
Том – чистий «німець», йому близько п’яти років
Волонтери розповіли щемливу історію про пса родини, яка загинула внаслідок обстрілу у Броварах
27 сiчня, 09:36
В СБУ нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу РФ
СБУ: Арештовано «нові» активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн
29 сiчня, 18:55
Авіакатастрофа у Вашингтоні закінчилась десятками жертв
«Ніби в бойовику»: очевидець розповів про авіакатастрофу у США
30 сiчня, 17:18
Бобри збудували чехам дамбу за одну ніч
Бобри за кілька днів заощадили бюджету Чехії мільйон доларів
4 лютого, 07:20
Пожежники вже прибули на місці події, вони гасять вогонь, що охопив будинки та автівки
У Філадельфії літак впав біля будинків, відомо про загиблих і поранених
1 лютого, 02:28
Ідентифікувано 66 із 67 жертв авіакатастрофи у Вашингтоні
Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістали з річки тіла всіх загиблих
5 лютого, 08:12
Зубри на Вінниччині
На Вінниччині стартував зимовий перепис диких тварин
Вчора, 12:41

Соціум

В Італії кіт заліз в електричний відсік літака: чим усе закінчилося
В Італії кіт заліз в електричний відсік літака: чим усе закінчилося
Рекордний снігопад паралізував Стамбул
Рекордний снігопад паралізував Стамбул
Ще одна авіакомпанія готова відновити авіасполучення з Україною, але є умова
Ще одна авіакомпанія готова відновити авіасполучення з Україною, але є умова
Військові хакери атакували головного підрядника «Газпрому»
Військові хакери атакували головного підрядника «Газпрому»
У Британії під дитячим майданчиком виявлено майже 200 бомб
У Британії під дитячим майданчиком виявлено майже 200 бомб
У Туреччині виявлено гігантський розлом земної кори завдовжки 1500 кілометрів
У Туреччині виявлено гігантський розлом земної кори завдовжки 1500 кілометрів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
35K
«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву
29K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
27K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
9068
«Через місяць-два... буде боляче». Кличко анонсував завершення бойових дій

Новини

У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Сьогодні, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Сьогодні, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:35
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
Сьогодні, 03:48
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Вчора, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Вчора, 07:36

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua