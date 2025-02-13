30 собак в однокімнатній квартирі. До жителя Запоріжжя навідалися зооволонтери

У чоловіка планують забрати майже всіх тварин, оскільки вони не отримували належного догляду та жили в антисанітарних умовах

У Запоріжжі правоохоронці разом із комунальниками вилучили в місцевого жителя 30 собак. Усі вони мешкали в однокімнатній квартирі. Про це повідомило «Суспільне Запоріжжя» з місця події.

Ще на початку лютого зооволонтерка, очільниця громадської організації «Служба захисту тварин» Вікторія Скільсара повідомила в соціальних мережах про чоловіка, який тримає вдома понад 20 тварин: четверо дорослих собак, 13 молодих та ще 13 цуценят.

За рішенням суду, станом на 14:45 13 лютого з квартири чоловіка забрали 30 собак. Тих, які досягли відповідного віку, тепер відправлять на стерилізацію.

Одна з вилучених собак в машині для перевезення тварин фото: Суспільне Запоріжжя

Як розповіла начальниця сектору захисту тварин Запорізької міської ради Анастасія Проявко, у чоловіка планують забрати майже всіх тварин, оскільки вони не отримували належного догляду та жили в антисанітарних умовах.

«Собаки в дуже поганому стані. (Вони - ред.) загалом не агресивні, але не соціальні. Тобто ці собаки не гуляли на вулиці. Вони не знають, що таке вигул, а жили, їли та справляли всі свої потреби в одному місці – у квартирі», – пояснила Проявко.

Чоловікові повернуть одного стерилізованого й вакцинованого собаку, а інших передадуть волонтерам та охочим для перетримки. Сам господар віддавати тварин не бажав.

Собака, яку вилучили у жителя Запоріжжя правоохоронці разом з комунальниками за рішенням суду фото: Суспільне Запоріжжя

За словами сусідки Олени, чоловік почав збирати собак півтора року тому. Жінка скаржиться на сморід у під’їзді та зазначає, що чоловік відпускав собак «робити свої справи» на сходинки.

«Я чула, як він їх саме бʼє ногами. Вони ж, певно, щось гризуть у нього. Він шпурляв уже їх. Вони життя не бачать. Я дуже люблю тварин і бачу, які вони страшні, брудні, вони дуже голодні», – розповіла Олена.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, у Черкасах жінка не може потрапити до квартири через купу свого мотлоху. Вона спить просто у тамбурі або на сходах. Про це повідомляє начальник Управління інспектування Черкаської міської ради Андрій Максюта.

Жінка має однокімнатну квартиру на Митниці, однак через величезну кількість сміття, яким вона забила оселю, не може потрапити всередину. Інспекція приїжджала до черкащанки на початку грудня минулого року й виписала штраф.