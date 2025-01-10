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У Черкасах жінка не може потрапити в квартиру через мотлох (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Черкасах жінка не може потрапити в квартиру через мотлох (відео)
Жінка через мотлох не може потрапити в квартиру
фото: скріншот з відео

На жінку двічі складено протокол через купу мотлоху у квартирі

У Черкасах жінка не може потрапити до квартири через купу свого мотлоху. Вона спить просто у тамбурі або на сходах. Про це повідомляє начальник Управління інспектування Черкаської міської ради Андрій Максюта.

Жінка має однокімнатну квартиру на Митниці, однак через величезну кількість сміття, яким вона забила оселю, не може потрапити всередину. Інспекція приїжджала до черкащанки на початку грудня минулого року й виписала штраф.

«Повторно через соцмережі отримав сигнал про дану ситуацію в одній з багатоповерхівок по вулиці Володимира Великого (колишня Гагаріна) в мікрорайоні Митниця. Минулого разу, місяць тому, спеціалісти Управління інспектування виявивши порушення правил благоустрою склали за ст. 150 КУпАП на громадянку Людмилу К. (з накладенням в подальшому штрафу) і вона обіцяла більше не носити з контейнерних майданчиків речі та відходи і не складати їх в тамбурі… Але не стрималась і знову носить… Спить вона в тамбурі або на сходах», – йдеться у повідомленні.

На жінку знову складено протокол. Андрій Максюта зазначає, що для розв'язання цієї проблеми необхідна допомога родичів, щоб уникнути постійних штрафів. Жінка ж стверджує, що готова віддати всі речі, які вона накопичила, тим, хто їх потребує.

До слова, у Кропивницькому компанія «Екостайл», що займається вивезенням сміття, припинила обслуговувати контейнерний майданчик на вулиці Полтавській, 28 через погрози та блокування з боку безхатьків.

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Теги: житло будинок скандал сміття Черкаси

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