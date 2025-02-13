Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото)
Армія РФ тероризувала Нікополь, Мирівську, Покровську сільську та Марганецьку громади
Росіяни били по Дніпропетровській області з важкої артилерії, а також запускали БпЛА. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні, 13 лютого, від атак ворога потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська сільська та Марганецька громади на Дніпропетровщині.
За інформацією Лисака, постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка. Вони госпіталізовані, отримують необхідну допомогу.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, магазин, багатоповерхівка, гуртожиток, більш ніж десяток приватних осель, декілька господарських споруд.
Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси (НРК) Spextr різних модифікацій. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
У відомстві зазначають, що НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах.
Раніше ми писали, що Німеччина найближчим часом передасть Україні близько 100 керованих ракет Iris-T. Про це німецька делегація в НАТО повідомила в соцмережі Х.
Також Повітряні сили Збройних сил України отримали підсилення – винищувачі F-16 від Королівства Нідерландів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За словами глави Міноборони, літаки незабаром почнуть виконувати бойові завдання, посилюючи оборону України та здатність ефективно протистояти російській агресії.
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