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Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото)
За інформацією Лисака, постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Армія РФ тероризувала Нікополь, Мирівську, Покровську сільську та Марганецьку громади

Росіяни били по Дніпропетровській області з важкої артилерії, а також запускали БпЛА. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні, 13 лютого, від атак ворога потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська сільська та Марганецька громади на Дніпропетровщині.

Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото) фото 1
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За інформацією Лисака, постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка. Вони госпіталізовані, отримують необхідну допомогу.

Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото) фото 2
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, магазин, багатоповерхівка, гуртожиток, більш ніж десяток приватних осель, декілька господарських споруд.

Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото) фото 3
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото) фото 4
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото) фото 5
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото) фото 6
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото) фото 7
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото) фото 8
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси (НРК) Spextr різних модифікацій. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

У відомстві зазначають, що НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах.

Раніше ми писали, що Німеччина найближчим часом передасть Україні близько 100 керованих ракет Iris-T. Про це німецька делегація в НАТО повідомила в соцмережі Х.

Також Повітряні сили Збройних сил України отримали підсилення – винищувачі F-16 від Королівства Нідерландів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами глави Міноборони, літаки незабаром почнуть виконувати бойові завдання, посилюючи оборону України та здатність ефективно протистояти російській агресії.

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Теги: жінка чоловік Дніпропетровщина обстріл війна

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