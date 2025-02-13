Росіяни атакували Дніпропетровську область: є постраждалі (фото)

За інформацією Лисака, постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка

Армія РФ тероризувала Нікополь, Мирівську, Покровську сільську та Марганецьку громади

Росіяни били по Дніпропетровській області з важкої артилерії, а також запускали БпЛА. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні, 13 лютого, від атак ворога потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська сільська та Марганецька громади на Дніпропетровщині.

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За інформацією Лисака, постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка. Вони госпіталізовані, отримують необхідну допомогу.

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, магазин, багатоповерхівка, гуртожиток, більш ніж десяток приватних осель, декілька господарських споруд.

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси (НРК) Spextr різних модифікацій. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

У відомстві зазначають, що НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах.

Раніше ми писали, що Німеччина найближчим часом передасть Україні близько 100 керованих ракет Iris-T. Про це німецька делегація в НАТО повідомила в соцмережі Х.

Також Повітряні сили Збройних сил України отримали підсилення – винищувачі F-16 від Королівства Нідерландів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами глави Міноборони, літаки незабаром почнуть виконувати бойові завдання, посилюючи оборону України та здатність ефективно протистояти російській агресії.