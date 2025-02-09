Матір із п’ятьма дітьми жила в халабуді на околиці Тернополя. Стало відомо, що її туди привело

Соцслужби забрали малюків до притулку в Рівному

У Тернополі патрульні поліцейські спільно з службою у справах дітей виявили в посадці на околиці міста п’ятьох малолітніх дітей, які разом з мамою проживали в самотужки змайстрованих наметах. Багатодітна сім’я спала на вживаних матрацах, які постелили просто на землю. Їжу готували на вогні. Ця історія у січні здивувала всю країну. Нині дітей вилучили, а правоохоронці з’ясували, чому багатодітна жінка опинилася на вулиці. Про це йдеться у сюжеті «Ми – Україна».

Соцслужби забрали малюків до притулку в Рівному. Це чотирирічні близнюки, а також шестичіна, восьмирічна та дев'ятирічна дитина. Перш ніж оселитися в лісі, їхня мати, 25-річна Вікторія, мешкала в одному з сіл на Рівненщині – із чоловіком на імя Арсен. Той каже, про дітей дбав, хоч і не рідні. Одного дня дружина вирішила поїхати як біженка до Польщі. Він навіть на автовокзал її провів. Що Вікторію та дітей знайшли під Тернополем, його надзвичайно здивувало.

Діти відвідували спецшколу. Вікторія їх забрала та подалася в мандри. Із закладу телефонували, питали, коли вони повернуться на уроки, та мати все годувала педагогів відмовками. Мовляв, поїхали до рідних у іншу область.

Одна з причин, чому багатодітна родина опинилася в лісі – новий обранець жінки. Коли патрульні знайшли намет родини, ром, який там проживав, пояснив, що його брат узяв Вікторію за дружину. Оселилися тут, бо не мали грошей на житло.

Наразі Вікторі дітей із притулку не забрала, лише раз їх провідала. Соціальні служби дали їй час на роздуми до лютого. Після цього жінку можуть позбавити батьківських прав.

Як повідомлялося, у Закарпатській області жителя Тячівського району засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне ґвалтування двох малолітніх доньок.

До слова, у Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували.