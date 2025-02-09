Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Матір із п’ятьма дітьми жила в халабуді на околиці Тернополя. Стало відомо, що її туди привело

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Матір із п’ятьма дітьми жила в халабуді на околиці Тернополя. Стало відомо, що її туди привело
Багатодітна родина жила просто неба через нового обранця матері
фото: Facebook/Олеся М'ялковська

Соцслужби забрали малюків до притулку в Рівному

У Тернополі патрульні поліцейські спільно з службою у справах дітей виявили в посадці на околиці міста п’ятьох малолітніх дітей, які разом з мамою проживали в самотужки змайстрованих наметах. Багатодітна сім’я спала на вживаних матрацах, які постелили просто на землю. Їжу готували на вогні. Ця історія у січні здивувала всю країну. Нині дітей вилучили, а правоохоронці з’ясували, чому багатодітна жінка опинилася на вулиці. Про це йдеться у сюжеті «Ми – Україна».

Соцслужби забрали малюків до притулку в Рівному. Це чотирирічні близнюки, а також шестичіна, восьмирічна та дев'ятирічна дитина. Перш ніж оселитися в лісі, їхня мати, 25-річна Вікторія, мешкала в одному з сіл на Рівненщині – із чоловіком на імя Арсен. Той каже, про дітей дбав, хоч і не рідні. Одного дня дружина вирішила поїхати як біженка до Польщі. Він навіть на автовокзал її провів. Що Вікторію та дітей знайшли під Тернополем, його надзвичайно здивувало.

Діти відвідували спецшколу. Вікторія їх забрала та подалася в мандри. Із закладу телефонували, питали, коли вони повернуться на уроки, та мати все годувала педагогів відмовками. Мовляв, поїхали до рідних у іншу область.

Одна з причин, чому багатодітна родина опинилася в лісі – новий обранець жінки. Коли патрульні знайшли намет родини, ром, який там проживав, пояснив, що його брат узяв Вікторію за дружину. Оселилися тут, бо не мали грошей на житло.

Наразі Вікторі дітей із притулку не забрала, лише раз їх провідала. Соціальні служби дали їй час на роздуми до лютого. Після цього жінку можуть позбавити батьківських прав.

Як повідомлялося, у Закарпатській області жителя Тячівського району засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне ґвалтування двох малолітніх доньок.

До слова, у Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували.

Читайте також:

Теги: історія діти житло Україна жінка дружина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підпали авто, теракти та вбивства військових– елементи системної гібридної війни, яку веде РФ проти України
Вибух біля ТЦК, убивство військового... Що важливо розуміти українцям
1 лютого, 18:38
Столичні театри, музеї і бібліотеки цього тижня підготували для киян та гостей міста цікаву культурну програму
Куди сходити у Києві протягом тижня 13-19 січня: перелік культурних подій
13 сiчня, 09:51
Перереєструвати транспортний засіб можна й онлайн через застосунок «Дія»
У сервісних центрах МВС відновлено перереєстрацію транспортних засобів
21 сiчня, 19:09
Лютий 2025 року має чимало сприятливих днів для догляду за волоссям
Місячний календар стрижок на лютий 2025: найкращі дні для догляду за волоссям
31 сiчня, 13:43
В Україні з'явилися дорожні знаки, якими позначають острівці безпеки
В Україні з'явився новий дорожній знак
30 сiчня, 17:51
Уламки БпЛА розбили скло та пошкодили балкон в одній з квартир
Атака шахедів на Київ: влада уточнила інформацію про падіння уламків на Оболоні
31 сiчня, 08:50
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
Зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці». Всеукраїнський конгрес фермерів зробив заяву
7 лютого, 11:45
Демографиня розповіла, скільки населення живе в Україні
Як демографи з’ясовують чисельність населення в Україні та до чого тут мобільні телефони
7 лютого, 06:17
Для України вибори – це момент політичного оголення і знесилення, – Ольга Айвазовська
Чи потрібні вибори під час війни? Голова «Опори» пояснила, що є критерієм
7 лютого, 11:08

Суспільство

Матір із п’ятьма дітьми жила в халабуді на околиці Тернополя. Стало відомо, що її туди привело
Матір із п’ятьма дітьми жила в халабуді на околиці Тернополя. Стало відомо, що її туди привело
Полонений окупант у шубі розповів про свої пригоди на фронті
Полонений окупант у шубі розповів про свої пригоди на фронті
У Дніпрі чоловік отримав опіки під час пожежі у квартирі
У Дніпрі чоловік отримав опіки під час пожежі у квартирі
У Черкаській області 90-річна жінка провела декілька днів у будинку з померлим сином
У Черкаській області 90-річна жінка провела декілька днів у будинку з померлим сином
Поліція прокоментувала інцидент з побиттям лаборанта зі Львова
Поліція прокоментувала інцидент з побиттям лаборанта зі Львова
Окупанти намагалися повісити прапор РФ у Торецьку, але їм завадили (відео)
Окупанти намагалися повісити прапор РФ у Торецьку, але їм завадили (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
23K
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
12K
«Євробачення-2025»: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору
11K
«Я не членкиня, я член». Конфуз на фіналі Нацвідбору-2025
9680
Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:12
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua