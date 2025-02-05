Вбивство підлітка на фунікулері: мати підозрюваного побила журналістку

Мати підозрюваного вдарила журналістку і почала знімати її колег, які питали жінку про мотив агресії

Поліція Києва заявила, що встановлює обставини нападу на журналістку

Сьогодні триває чергове засідання суду по справі вбивства 16-річного Максима Матерухіна, у якому підозрюється працівник УДО Артем Косов. У Мережі з'явилося відео, як мати підозрюваного у приміщенні суду напала на журналістку і вдарила її по обличчю.

«Жінка вибила в журналістки телеканалу «Ми Україна» мобільний телефон з рук та поранила обличчя до крові», – йдеться в повідомленні.

Убивство підлітка на фунікулері. Мати підозрюваного під час спілкування з журналістами у суді вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку. pic.twitter.com/6xYj82gDD9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 5, 2025

Після цього мати підозрюваного почала знімати журналістів, які перебували у приміщенні суду.

Поліція Києва заявила, що встановлює обставини нападу на журналістку. Повідомляється, що про інцидент поліцейські дізналися під час моніторингу соцмереж, жодних заяв та звернень щодо події до поліції поки що не надходило

«Попередньо встановлено, що подія трапилася в приміщенні суду, де сьогодні має відбутися слухання справи щодо вбивства підлітка, яке трапилося того року на станції столичного фунікулера. Мати підозрюваного під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку», – сказано в повідомленні.

Наразі для встановлення всіх обставин на місце направлено слідчо-оперативну групу територіального управління поліції.

Телеканал «Ми – Україна» вже зробив заяву, у якій зазначив, що 5 лютого, під час зйомок сюжету по справі вбивства Максима Матерухіна, в приміщенні Шевченківського районного суду Києва було здійснено напад на журналістку телеканалу.

«Журналістка Вікторія Дмитренко виконуючи свої посадові обовʼязки зазнала нападу від матері підозрюваного у вбивстві підлітка. За свідченнями очевидців та відеофіксацією інциденту, жінка вдарила журналістку по обличчю до крові й вибила з рук мобільний телефон», – йдеться у заяві телеканалу.

За інформацією телеканалу, Вікторія Дмитренко офіційно звернулася до поліції із заявою про перешкоджання журналістській діяльності та напад.

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Згодом правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері. За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Шевченківський районний суд Києва 9 січня продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який обвинувачується у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 9 березня без права на заставу. Під час судового засідання прокурорка Олена Васильєва просила продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.