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У Стамбулі бездомна собака принесла цуцика, що помирав, до ветеринара: зворушливі кадри

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Собака у зубах принесла своє вмираюче цуценя до ветеринара в Стамбулі
фото: скрін із відео

Незважаючи на важкий стан, врятувати цуценя все-таки вдалося

Ветеринари в турецькому місті Стамбулі врятували цуценя, яке в зубах принесла до їхньої клініки бездомна собака. Про це пише видання Anadolu.

У районі Бейлікдюзю очевидці були зворушені моментом, який потрапив на камеру відеоспостереження. Собака тримала у зубах вмираюче цуценя і всім виглядом подавала людям сигнал про допомогу. Як розповіли ветеринари, цуценя було у вкрай тяжкому стані, а його серце ледь билося. Було ухвалено рішення відразу ж помістити його у відділення реанімації.

Собака, за словами власника ветеринарної клініки Батуралпа Огана, народила незадовго до цього, проте вижили лише двоє цуценят.

Собака ні на крок не відходила від цуценяти, доки ветеринари його рятували
Собака ні на крок не відходила від цуценяти, доки ветеринари його рятували

Незважаючи на важкий стан, врятувати цуценя все-таки вдалося. Під час того, як лікарі робили свою роботу, мати цуценяти ні на крок не відходила від нього, стежачи за всім процесом.

Також Оган сказав: «Ми думали, що всі цуценята мертві. Виявляється, у нього також був рідний брат, який не помер».

Цуценята перебувають під наглядом лікаря
Цуценята перебувають під наглядом лікаря

Волонтери через деякий час виявили неподалік клініки ще одне цуценя. На даний момент за собаками наглядають ветеринари.

«Оскільки молока у матері недостатньо, ми підгодовуємо їх спеціальною сумішшю. Нині все йде добре. Лікування триватиме ще трохи», – цитує слова лікаря видання.

Нагадаємо, з-під завалів зруйнованого будинку в Мирнограді рятувальники визволили котика, який провів там майже добу. Неймовірно, але тварина залишилася неушкодженою. Жінка розповіла, що за декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо кликати її до кімнати, яка в результаті обстрілу не постраждала. Рятувальники передали кошеня власниці, яка була безмежно вдячна за порятунок свого пухнастого героя.

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Теги: Туреччина тварини

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