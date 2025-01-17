У Стамбулі бездомна собака принесла цуцика, що помирав, до ветеринара: зворушливі кадри

Собака у зубах принесла своє вмираюче цуценя до ветеринара в Стамбулі

Незважаючи на важкий стан, врятувати цуценя все-таки вдалося

Ветеринари в турецькому місті Стамбулі врятували цуценя, яке в зубах принесла до їхньої клініки бездомна собака. Про це пише видання Anadolu.

У районі Бейлікдюзю очевидці були зворушені моментом, який потрапив на камеру відеоспостереження. Собака тримала у зубах вмираюче цуценя і всім виглядом подавала людям сигнал про допомогу. Як розповіли ветеринари, цуценя було у вкрай тяжкому стані, а його серце ледь билося. Було ухвалено рішення відразу ж помістити його у відділення реанімації.

Собака, за словами власника ветеринарної клініки Батуралпа Огана, народила незадовго до цього, проте вижили лише двоє цуценят.

Собака ні на крок не відходила від цуценяти, доки ветеринари його рятували

Незважаючи на важкий стан, врятувати цуценя все-таки вдалося. Під час того, як лікарі робили свою роботу, мати цуценяти ні на крок не відходила від нього, стежачи за всім процесом.

Також Оган сказав: «Ми думали, що всі цуценята мертві. Виявляється, у нього також був рідний брат, який не помер».

Цуценята перебувають під наглядом лікаря

Волонтери через деякий час виявили неподалік клініки ще одне цуценя. На даний момент за собаками наглядають ветеринари.

«Оскільки молока у матері недостатньо, ми підгодовуємо їх спеціальною сумішшю. Нині все йде добре. Лікування триватиме ще трохи», – цитує слова лікаря видання.

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