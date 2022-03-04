На Дніпропетровщині за два дні зловили 15 диверсантів

Ворог збирає дані про стратегічні об’єкти

Поліція Дніпропетровської області продовжує виявляти диверсантів, які працюють на користь російських окупантів. Загалом 3 та 4 березня в області затримано 15 осіб, які підозрюються в активній диверсійній роботі на країну-агресора. Про це повідомила Нацполіція.

В області ворог збирає дані про місце розташування та роботу площ, мостів, будівель органів влади та інших стратегічних об’єктів. Під час перевірки в телефонах затриманих виявляють фотографії цих місць, а також озброєних росіян, переписку, відео проросійського характеру та інші речі, які підтверджують зв’язок затриманих з ворожими спецслужбами.

«Одна із затриманих жінок не змогла назвати правильну назву нашого обласного центру (Дніпро чи Дніпропетровськ), прізвище міського голови. Ще деякі з підозрюваних надали фальшиві документи», – йдеться в повідомленні.

Також у Синельниківському районі та м. Новомосковську затримано двох мародерів, які обікрали будинок та торговельний прилавок. За законами воєнного часу, на них чекає жорстоке покарання.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі попався диверсант: наносив позначки біля будівлі ОДА і прокуратури.

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