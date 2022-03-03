На Київщині захопили техніку, яка протистояла українській авіації

Під час бою екіпаж модуля було знищено

Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т), про це повідомляє пресслужба МОУ.

Модуль був призначений для розвідки повітряних цілей та протидії роботі української авіації. Під час бою екіпаж модуля було знищено.

«Разом з машиною до рук українських розвідників потрапила документація відповідного підрозділу окупантів, особисті документи російських військових, карти та засоби зв’язку. Наразі машину передано в розпорядження 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона вже перебуває на бойовому чергуванні», – повідомили в Міноборони.

Захоплені документи вивчаються українськими розвідниками. Опрацьовуються особисті дані російських військовослужбовців, участь яких у війні проти України відтепер офіційно задокументовано.

«Перші висновки з вивчених документів: в російській армії величезна проблема з розкраданням військового майна. Згідно зі знайденими в машині рапортами командирів, у низці бойових машин підрозділу відсутні стаціонарні засоби зв’язку та необхідне обладнання», – додали в Міноборони.

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