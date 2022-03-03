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    На Київщині захопили техніку, яка протистояла українській авіації

    На Київщині захопили техніку, яка протистояла українській авіації
    фото з відкритих джерел

    Під час бою екіпаж модуля було знищено

    Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т), про це повідомляє пресслужба МОУ.

    Модуль був призначений для розвідки повітряних цілей та протидії роботі української авіації. Під час бою екіпаж модуля було знищено.

    «Разом з машиною до рук українських розвідників потрапила документація відповідного підрозділу окупантів, особисті документи російських військових, карти та засоби зв’язку. Наразі машину передано в розпорядження 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона вже перебуває на бойовому чергуванні», – повідомили в Міноборони.

    Захоплені документи вивчаються українськими розвідниками. Опрацьовуються особисті дані російських військовослужбовців, участь яких у війні проти України відтепер офіційно задокументовано.

    «Перші висновки з вивчених документів: в російській армії величезна проблема з розкраданням військового майна. Згідно зі знайденими в машині рапортами командирів, у низці бойових машин підрозділу відсутні стаціонарні засоби зв’язку та необхідне обладнання», – додали в Міноборони.

    Нагадаємо, ситуація в Києві – складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає.

    Також, над містом Буча Київської області знову замайорів синьо-жовтий український прапор, який підняли над міською адміністрацією.

    Теги: Росія війна документи Київщина військова техніка Україна час
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    На Київщині захопили техніку, яка протистояла українській авіації