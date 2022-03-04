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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Покровськ касетними снарядами (відео)

    Удару зазнав житловий квартал міста - Окупанти обстріляли Покровськ касетними снарядами (відео)
    Удару зазнав житловий квартал міста
    скріншот із відео

    Окупанти обстріляли Покровськ касетними снарядами

    Російські війська обстріляли місто Покровськ на Донеччині касетними реактивними снарядами. Про це у Facebook повідомляє пресслужба ООС.

    «Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами. Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста. На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися», – поінформували в пресслужбі.

    Наголошується на небезпеці таких снарядів, адже у них гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення й спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати, зазначили в пресслужбі.

    Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах – воєнний злочин.

    Нагадаємо, сьогодні військові на Донеччині витягли з болота двох окупантів.

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    Теги: окупанти Донеччина обстріл злочин місто
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    Окупанти обстріляли Покровськ касетними снарядами (відео)