У Дніпрі попався диверсант: наносив позначки біля будівлі ОДА і прокуратури
Зловмисника передали СБУ
Правоохоронці затримали диверсанта, який у Дніпрі наносив позначки біля будівлі прокуратури та облдержадміністрації для коригування ракетних ударів. Про це повідомила у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова.
«У місті Дніпро поряд з розташованими адмінбудівлями Дніпропетровської ОДА та Дніпропетровської облради затримано мешканця м. Кривого Рога, який наносив на проїжджу частину спеціальні відмітки у вигляді червоних хрестів (попередньо для корегування ракетних ударів). В ході огляду телефону встановлено, що тримає зв'язок з ФСБ, у соцмережах підтримує агресію проти держави», – інформує Венедіктова.
За її словами, аналогічні відмітки він наніс біля будівлі прокуратури області.
Затриманого передано до контррозвідки СБУ.
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