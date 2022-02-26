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    Події в Україні

    У Дніпрі попався диверсант: наносив позначки біля будівлі ОДА і прокуратури

    Затриманий&nbsp;тримає зв'язок з ФСБ, у соцмережах підтримує агресію проти держави - У Дніпрі попався диверсант: наносив позначки біля будівлі ОДА і прокуратури
    Затриманий тримає зв'язок з ФСБ, у соцмережах підтримує агресію проти держави
    фото з відкритих джерел

    Зловмисника передали СБУ

    Правоохоронці затримали диверсанта, який у Дніпрі наносив позначки біля будівлі прокуратури та облдержадміністрації для коригування ракетних ударів. Про це повідомила у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    «У місті Дніпро поряд з розташованими адмінбудівлями Дніпропетровської ОДА та Дніпропетровської облради затримано мешканця м. Кривого Рога, який наносив на проїжджу частину спеціальні відмітки у вигляді червоних хрестів (попередньо для корегування ракетних ударів). В ході огляду телефону встановлено, що тримає зв'язок з ФСБ, у соцмережах підтримує агресію проти держави», – інформує Венедіктова.

    За її словами, аналогічні відмітки він наніс біля будівлі прокуратури області.

    Затриманого передано до контррозвідки СБУ.

    Нагадаємо, Росіяни хочуть вразити нашу психіку – Арестович. Те, що зараз відбувається – третя фаза шоку та трепету, який намагаються навести російські військові. Головний задум всієї цієї історії, не матеріальний чи територіальний ефект, а психологічний – зім'яти та придушити.

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    Теги: СБУ ФСБ Дніпро Ірина Венедіктова
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    У Дніпрі попався диверсант: наносив позначки біля будівлі ОДА і прокуратури