У Дніпрі попався диверсант: наносив позначки біля будівлі ОДА і прокуратури

Затриманий тримає зв'язок з ФСБ, у соцмережах підтримує агресію проти держави

Зловмисника передали СБУ

Правоохоронці затримали диверсанта, який у Дніпрі наносив позначки біля будівлі прокуратури та облдержадміністрації для коригування ракетних ударів. Про це повідомила у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«У місті Дніпро поряд з розташованими адмінбудівлями Дніпропетровської ОДА та Дніпропетровської облради затримано мешканця м. Кривого Рога, який наносив на проїжджу частину спеціальні відмітки у вигляді червоних хрестів (попередньо для корегування ракетних ударів). В ході огляду телефону встановлено, що тримає зв'язок з ФСБ, у соцмережах підтримує агресію проти держави», – інформує Венедіктова.

За її словами, аналогічні відмітки він наніс біля будівлі прокуратури області.

Затриманого передано до контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, Росіяни хочуть вразити нашу психіку – Арестович. Те, що зараз відбувається – третя фаза шоку та трепету, який намагаються навести російські військові. Головний задум всієї цієї історії, не матеріальний чи територіальний ефект, а психологічний – зім'яти та придушити.

Читайте також: