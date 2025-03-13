Дрони атакували обʼєкти критичної інфраструктури в кількох містах Дніпропетровщини

РФ атакувала шахедами Дніпропетровщину

Російські терористи атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА Сергія Лисака.

Зазначається, що через атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.

«Небезпека триває. Прошу перебувати у безпечних місцях», – зазначив Лисак.

Точні наслідки атаки встановлюються.

Нагадаємо, триває 1114-й день повномасштабної війни.

У російських містах Калуга, Саратов та Волгоград сьогодні вночі теж було оголошено загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах. Зокрема, у Калузі та Саратові обмежили приймання та випуск повітряних суден через можливу небезпеку, про що повідомила Росавіація.

Крім того, у Воронезькій області пізно ввечері 12 березня сили ППО РФ нібито зафіксували безпілотники, унаслідок чого один з об'єктів інфраструктури зазнав пошкоджень та загорівся.