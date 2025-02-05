На Дніпропетровщині у руках чоловіка вибухнула граната: він втік з лікарні та погрожував підірвати ще одну

Через вибух чоловік отримав важкі травми, а саме ампутацію кисті та рвані рани стегна

У Дніпропетровській області чоловік підірвав гранату, втік з лікарні та погрожував повторним вибухом. Про це повідомляє медик Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко.

На Нікопольську станцію екстреної медичної допомоги поступив виклик про вибух гранати. Медики прибули на місце події та побачили чоловіка у збудженому стані із важкими травмами: ампутацією кисті та рваними ранами стегна. Як виявилося, вибуховий пристрій здетонував просто у його руках. Надати пораненому допомогу та доставити у стаціонар вдалося лише завдяки поліції.

Однак, через декілька годин, від поліцейських медики отримали виклик на ту ж адресу, де стався інцидент з гранатою. Повідомляється, що після того, як чоловіку надали допомогу у лікарні він втік додому та погрожував повторним вибухом. Його госпіталізували у спеціалізований заклад.

Ймовірно, у чоловіка посттравматичний стресовий розлад. Валентина Марченко пише, що з кожним днем збільшується кількість людей, які страждають на ПТСР. В основному, це люди, які воювали і воюють, ті, хто проживає в прифронтових містах, містечках та селах та піддаються щоденному терору з боку росіян.

Раніше у Дніпропетровській області у місті Марганець для жінки, у якої були проблеми із серцем, викликали бригаду екстреної медицини. Медиків зустрів чоловік у стані алкогольного сп’яніння, саме він і викликав «швидку» для дружини. Але замість того, щоб дати медпрацівникам оглянути жінку та допомогти їй, чоловік напав на парамедика: почав викручувати їй руки, висмикнув папку з рук, а після того, як його попросили припинити це робити, вибіг з будинку та зачинив у ньому хвору дружину та працівників ЕМД.

Крім того, у Києві було затримано молодиків, які влаштували бійку у Печерському районі міста. «Повідомлення про те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері. Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції», – йдеться у повідомленні правоохоронців. На місці інциденту поліцейські затримали усіх учасників бійки.