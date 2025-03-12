У школі на Дніпропетровщині учень влаштував бійку з вчителем (відео)

Бійка сталася у класі під час уроку

Поліція встановлює обставини конфлікту, який виник між учнем та учителем у місті Покров

У Покрові Дніпропетровської області школяр побився з вчителем. Бійка сталася у класі під час уроку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Місцеві пабліки опублікували відео, на якому видно, як вчитель тримав учня, коли той чинив опір. Підліток почав бити викладача руками і ногами, а педагог намагався його заспокоїти. У якийсь момент хлопець впав, але це не зупинило конфлікт.

На Дніпропетровщині учень влаштував бійку з вчителем у класі прямо під час уроку. pic.twitter.com/uD2L8wc1OW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 12, 2025

Наприкінці відео школяр повернувся на своє місце й обговорював бійку з однокласниками. Причина інциденту залишається невідомою.

«Поліція встановлює обставини конфлікту, який виник між учнем та учителем у м. Покров Дніпропетровської області Дана інформація була виявлена 11 березня у медіа. Відомості за даним фактом зареєстровані», – зауважує поліцію Дніпропетровської області.

Поліцейські ювенальної превенції встановили школу, де стався конфлікт, та особи учня та вчителя. Наразі поліцейські опитують всіх, хто став свідком події. Проводиться подальша перевірка.

Нагадаємо, що у місті Біла Церква на Київщині поліція перевіряє факт побиття підлітком 16-річної дівчини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

«11 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з підʼїздів багатоквартирного будинку міста Біла Церква неповнолітній хлопець побив ровесницю, а ще одна учасниця інциденту у цей момент проводила відеозйомку», – йдеться у повідомленні. Поліцейські встановили, що подія трапилась наприкінці минулого року.