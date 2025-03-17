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У двох областях пошкоджено критичну інфраструктуру через російські удари

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У двох областях пошкоджено критичну інфраструктуру через російські удари
Великий стовп диму у Дніпропетровській області через атаку російський БпЛА
скриншот з відео

Про постраждалих станом на 23:57 інформації немає

Увечері 17 березня росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві органи влади.

Повідомляється, що внаслідок ворожого удару у Запорізькій області понад три тис. абонентів без світла та три села без водопостачання.

«Такі наслідки ворожої атаки на одну з прифронтових  громад області. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури», – написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На Дніпропетровщині через атаку БпЛА сталася сильна пожежа внаслідок пошкодження інфраструктурного об'єкт.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що 13 березня зранку російські терористи атакували шахедами Запоріжжя. 

«Під ранок росіяни атакували обласний центр шахедами. Попередньо, люди не  постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські терористи атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину. Через атаку БпЛА на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.

Також додамо, що внаслідок ракетного удару російської армії по Кривому Рогу у п'ятницю постраждали 14 людей, у тому числі – двоє дітей.

Нагадаємо, триває 1118-й день повномасштабної війни.

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Теги: пожежа водопостачання Іван Федоров Дніпропетровщина Запорізька область інфраструктура енергетика

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