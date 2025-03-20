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Стрілянина в столичному офісі отримала трагічний фінал на Північому мості

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стрілянина в столичному офісі отримала трагічний фінал на Північому мості
Рятувальники ДСНС тіслали з води тіло тіло загиблого
фото: соцмережі

Близько 13:00 чоловік увійшов до офісу страхової компанії на вулиці Кирилівській, 40 і відкрив вогонь по працівниці з пістолета

Київ став епіцентром подій, гідних голлівудського бойовика: стрілянина в офісі, втеча з місця події та трагічний фінал на Північному мосту. Невідомий відкрив вогонь по жінці, а потім звів рахунки з життям. Про це інформує «Главком» з посиланням на місцеві пабліки

Як повідомляється, близько 13:00 до офісу страхової компанії, що на Кирилівській, 40, зайшов чоловік. Там він дістав пістолет і почав стріляти по одній із працівниць. Стріляв доки патрон не застряг у патроннику. Потім вибіг з приміщення, сів в авто і втік.

Після цього невідомий доїхав до Північного мосту, припаркував авто, а сам стрибнув з мосту. Від отриманих травм загинув. Його тіло з води діставали співробітники ДСНС.

«У потерпілої працівниці безліч травм, серед яких – рвана рана верхньої губи, поранення спини та поперекового відділу, різні рани рук, але, на щастя – жива, адже кулі були гумові», – йдеться у повідомленні.

Потерпіла працівниця страхової компанії зазнала численних поранень
Потерпіла працівниця страхової компанії зазнала численних поранень
фото: Київ оперативний/Telegram

Причини скоєння цього злочину встановлюються.

Нагадаємо, борг у $120 тис. обернувся стріляниною та побиттям: у Києві трьом чоловікам оголошено підозру за напад на іноземця. Кредитори, не дочекавшись повернення грошей, влаштували справжнє переслідування. Слідчі прокуратури встановили, що іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути $120 тис. чоловік в обумовлені строки не зміг.

Раніше правоохоронці затримали шістьох людей, яких підозрюють у причетності до стрілянини в одному з торгово-розважальних центрів у Білій Церкві Київської області. 18 березня, близько 11:00 група людей зайшла до приміщення спортивного клубу, розташованого у ТРЦ міста Біла Церква, та почала сварку з трьома відвідувачами. Під час суперечки було здійснено декілька пострілів, внаслідок стрілянина поранень зазнав один з відвідувачів спортзалу. 

Теги: самогубство чоловік стрілянина поранення пістолет соцмережі Київ

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