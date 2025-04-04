Посадовець з Дніпра, який дістав поранення внаслідок вибуху авто, помер у лікарні

Начальник Лівобережної адміністрації Юрій Федько після вибуху перебував у реанімації

Стан дружини Юрія Федька з’ясовується

Посадовець Юрій Федько, який дістав поранення внаслідок сьогоднішнього вибуху автівки у Дніпрі, помер у лікарні під час надання медичної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на D1.

За інформацією видання, факт смерті Юрія Федька підтвердила заступниця посадовця Ольга Козлова.

Стан дружини Федька, яка постраждала внаслідок вибуху, уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, вранці на Дніпропетровщині вибухнув автомобіль. Внаслідок вибуху постраждали начальник Лівобережної адміністрації Юрій Федько та його дружина.

Також «Главком» повідомляв, що Юрій Федько після поранення перебував у реанімації.

За словами місцевих жителів, раніше посадовець отримував погрози. Правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт із використанням саморобного вибухового пристрою.

Раніше, у березні цього року, у Кам’янському районі Дніпропетровської області було знайдено мертвим, з вогнепальним пораненням в області голови, депутата від партії «Батьківщина» Олександра Плахотніка.

Мешканець Дніпропетровщини отримав підозру за фактами умисного вбивства Плахотніка, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю.