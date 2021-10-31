Минулої доби російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

Втрат серед українських захисників немає

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, ще два порушення сталися у ніч на 31 жовтня. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС,

«Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів. В бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, в районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська залучили безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Також на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню: поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, а в районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки.