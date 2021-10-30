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    Як працюватиме послуга Military ID в застосунку «Дія»: роз'яснення Мінцифри

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    Послуга дасть можливість реєстрації громадян для виконання військового обов’язку
    фото з відкритих джерел

    Нова послуга націлена спростити зміну реєстрації для призовників та резервістів

    Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, як працюватиме послуга Military ID у застосунку «Дія», яку напередодні анонсували в Міноборони. Вона спростить зміну реєстрації для призовників та резервістів, пише НВ.

    У Telegram Федоров написав, що новина Міноборони була «складною» і її почали по-різному інтерпретувати, тому він вирішив пояснити її простими словами.

    Так, готується запуск онлайн-послуги зі зміни місця реєстрації, яка дозволить призовникам, військовозобовʼязаним або резервістам не відвідувати військкомати. За словами голови Мінцифри, Military ID вже тестують у шести містах із травня цього року.

    «Змінити прописку можна буде у кілька кліків. І все. Більше жодних змін. Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат», – додав міністр.

    29 жовтня міністр оборони Андрій Таран заявив, що на порталі «Дія» з’явиться можливість реєстрації громадян для виконання військового обов’язку – Military ID. Реалізація проєкту запланована на 2022–2023 роки. У Міноборони заявили, що сервіс обʼєднає реєстр призовників з іншими базами, у тому числі з базою міграційної служби.

    Нагадаємо, цієї осені на строкову службу до української армії призвуть понад 13,5 тисяч осіб.

    Як раніше повідомлялося, лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов.

    Рішення про скасування призову пов’язане з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив, який передбачає утворення територіальної оборони.

    Теги: міністр Міноборони військові Telegram Михайло Федоров реєстр
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    Як працюватиме послуга Military ID в застосунку «Дія»: роз'яснення Мінцифри