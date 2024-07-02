Чехія хоче, але не може: що заважає поставкам снарядів до України

Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова: «Ми загрузли у великій кількості норм і правил, проспали потрібний час»

Чехія готова продовжити дії в рамках ініціативи закупівлі боєприпасів, якщо отримає для цього достатнє фінансування. Про це повідомила міністерка оборони країни Яна Чорнохова, пише ct24

За її словами, до кінця року Чехія повністю виконає поточне завдання щодо постачання в Україну 500 тис. одиниць артилерійських боєприпасів. Однак, для подальших закупівель потрібні додаткові кошти. «Якщо є бажання Чеської Республіки продовжити ініціативу, ми готові, але нам потрібні додаткові кошти», – зазначила вона.

Чорнохова має намір обговорити чеську ініціативу щодо пошуку снарядів для України за межами ЄС на двосторонніх зустрічах на саміті НАТО у Вашингтоні.

При цьому вона зазначила, що завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів Чехія та Європа «виграють час» у той час, коли Європа не в змозі виробити достатньо боєприпасів самостійно навіть через два з половиною роки після початкупономасштабного російського вторгнення в Україну.

«Ми загрузли у великій кількості норм і правил, проспали потрібний час. У Чехії запускаються нові виробничі лінії, і ми намагатимемось надолужити втрачене», – зазначила Чорнохова.

Вона також заявила, що чеський уряд знову розсекретить зміст допомоги Україні, яка надходить зі складів чеської армії, цього разу за останні шість місяців. Відповідна пропозиція буде представлена ​​на одному із найближчих засідань кабміну.

Нагадаємо, нещодавно в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи.

Раніше очільниця Міністерства оборони Чехії заявила, що перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями.

До слова, Чехія поки не готує жодного плану на випадок нападу Росії. Про це повідомили у Міноборони країни. На думку армійських експертів, це ганьба, тому що чеська громадськість зазвичай не має уявлення, що робити у разі війни.