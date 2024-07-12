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США розроблять новий авіаційний боєприпас для України – Aviation Week

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США розроблять новий авіаційний боєприпас для України – Aviation Week
Ударні боєприпаси розширеної дальності є одним зі спроб Пентагону створити недорогі снаряди повітряного базування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів

Військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування для України. Про це повідомляє Aviation Week.

У січні повітряні сили США вперше оприлюднили запит щодо ударних боєприпасів розширеної дальності – ERAM (Extended-Range Attack Munition). Мета цього - створення недорогого, швидко розроблюваного боєприпасу повітряного базування, який здатен летіти на відстань близько 463 км. Це викликало зацікавленість у шістнадцяти компаній, назви яких не розкриваються.

Вже у липні цього року стало відомо, що ERAM призначений для боротьби України з Росією.

«Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах», – сказано в запиті на участь у тендері.

Відомо, що закупівля ERAM буде здійснюватися поетапно, з метою створення прототипу і адаптації комерційного, автономного, модульного, відкритого за архітектурою транспортного засобу, який може забезпечити доступну за ціною ефективність на великих відстанях.

Мінімальні вимоги до ERAM:

  • має бути боєприпасом класу 500 фунтів (близько 227 кг);
  • оснащеним боєголовкою, здатною вражати відкриті цілі, в тому числі броньовані, з осколково-фугасною і фугасною дією.

Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 махів, а дальність польоту – понад 463 км. При цьому не уточнюється, чи має боєприпас отримувати енергію. Відомо, що він має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 м від точки прицілювання.

Нагадаємо, в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.

До слова, Чехія готова продовжити дії в рамках ініціативи закупівлі боєприпасів, якщо отримає для цього достатнє фінансування.

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Теги: війна США боєприпаси

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