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Чеська ініціатива: в Україну прибула перша партія боєприпасів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чеська ініціатива: в Україну прибула перша партія боєприпасів
У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу
фото: з відкритих джерел

Перед відправкою в Україну боєприпаси були оглянуті чеськими фахівцями

В Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.  Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Twitter.

«Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне», – заявив він.

У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи.

Раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що  Україна отримає першу партію снарядів, закуплених у рамках чеської ініціативи до кінця червня. 

Також очільниця Міністерства оборони Чехії заявила, що перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями.

За її словами, вона не може оприлюднювати точну інформацію відповідно до домовленостей з партнерами. Крім цього, російський ворог може скористатися цим. «Ми тримаємо слово перед нашими партнерами, з якими співпрацюємо щодо всього проєкту боєприпасної ініціативи», – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що гроші на фінансування «чеської артилерійської ініціативи» вже перерахували 15 країн ЄС та НАТО. Йдеться про 1,6 млрд. євро.

Раніше, а саме 17 лютого, стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

 

Теги: Чехія боєприпаси

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