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РНБО прокоментувала висловлювання про «мир» від блогерів після удару по «Охматдиту»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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РНБО прокоментувала висловлювання про «мир» від блогерів після удару по «Охматдиту»
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко: «Певна частина суспільства, яка втомлена від війни, починає вірити, що швидко війну можна закінчити. Звісно ж, на умовах Росії»
фото з відкритих джерел

РНБО: Інформаційну кампанію «Мир» росіяни давно, поширюючи через «експертів» тезу про начебто таємні переговори між Росією та Україною

Росія поширює тези про нібито неготовність української влади до мирних переговорів серед власних агентів впливу. Деякі українські блогери, зокрема після удару по «Охматдиту», стали «корисними ідіотами», поширивши ці тези серед населення. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в етері телемаратону.

За його словами, інформаційну кампанію «Мир» росіяни почали ще кілька місяців тому, поширюючи через підконтрольних «експертів» тезу про начебто таємні переговори між Росією та Україною. Після цього блогери-мільйонники у YouTube підхопили цю тезу та почали поширювати конспірологічні теорії, каже Коваленко.

«Певна частина суспільства, яка втомлена від війни, починає вірити, що в один момент, скоро і швидко, цю війну можна закінчити. Звісно ж, на умовах Росії», – пояснює керівник Центру.

Серед цих людей є блогери, які, на думку Коваленка, безвідповідально ставляться до своєї великої авдиторії та не володіють історичними знаннями. Вони поширюють меседжі росіян, стаючи «корисними ідіотами»: «Тобто цю операцію росіяни розпочали через контрольованих агентів упливу, а наші блогери стали тими, хто цей наратив підхопив і поширив його».

Водночас Коваленко зазначив, що кожен випадок слід вивчати окремо і що деяким блогерам пояснюють, «де вони можуть помилятися з погляду аналітичного нерозуміння ситуації, яка відбувається».

Зазначимо, після того як 8 липня росія завдала удару по «Охматдиту», деякі українські блогери почали поширювати російські тези про необхідність перемовин із РФ.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Раніше повідомлялося, що СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, в Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.  

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Теги: росія обстріл розслідування Охматдит YouTube населення переговори росіяни

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