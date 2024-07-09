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Стало відомо, на який крок планує піти НАТО для захисту від Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо, на який крок планує піти НАТО для захисту від Росії
НАТО готовий до створення нових бригад через загрозу з боку Росії
фото із відкритих джерел

Reuters: НАТО хоче створити 35–50 додаткових бригад для захисту від Росії

НАТО потребуватиме додатково від 35 до 50 бригад для захисту від нападу з боку Росії. Про це пише Reuters, посилаючись на власне військове джерело. Наголошується, що Північноатлантичний альянс розробляє оновлені військові плани з огляду на досвід війни в Україні.

За словами співрозмовника видання, кожен такий підрозділ включає від трьох до семи тисяч бійців, тому створення ще 35-50 таких бригад стане серйозною проблемою для Блоку. При цьому джерело відзначило, що плани НАТО мають секретний характер.

«Бригада складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створити ще 35-50 таких підрозділів було б серйозним викликом... Незрозуміло, звідки союзники по НАТО можуть взяти додатковий персонал для 35-50 бригад. Війська можуть бути переведені з інших частин збройних сил, можуть бути набрані додаткові солдати, або члени НАТО можуть вибрати поєднання цих обох підходів», – йдеться у публікації.

При цьому інші подробиці щодо формування нових бригад не повідомляються. Як нагадують журналісти, Німеччина під час холодної війни мала 36 підрозділів протиповітряної оборони Patriot, коли вона була передовою державою НАТО, і навіть тоді вона покладалася на додаткову підтримку з боку союзників по НАТО.

Після холодної війни багато союзників по НАТО скоротили кількість підрозділів протиповітряної оборони, щоб продемонструвати, що в майбутньому їм доведеться мати справу лише з обмеженою ракетною загрозою, що надходить з таких країн, як Іран.

Як пише Reuters, НАТО суттєво змінює свою позицію, щоб більш серйозно сприймати загрозу російського нападу після вторгнення в Україну в 2022 році. Неназване  заявило, що одній лише Німеччині таки «доведеться вчетверо збільшити свої потужності протиповітряної оборони».

«Сьогодні німецькі сили скоротилися до дев’яти одиниць Patriot після того, як після російського вторгнення у 2022 році передали Україні три, а уряд почав розміщувати замовлення на Patriot та інші системи ППО для збільшення запасів», – інформує провідна міжнародна агенція.

Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани у Вашингтоні цього тижня, на саміті з нагоди 75-ї річниці створення трансатлантичного альянсу безпеки. Офіційний представник НАТО сказав, що військові стратеги альянсу визначили «детальні вимоги до військ і озброєнь, необхідних для захисту альянсу». «Протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, а також великі наземні маневрені формування є одними з наших головних пріоритетів», – додав чиновник.

Нагадаємо, перед самітом НАТО, що відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, союзники оголосять нові пакети допомоги, що включатимуть засоби протиповітряного захисту та боєприпаси. Про це розповів генеральний секретар Єнс Столтенберг. Країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році.

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Теги: Німеччина чиновник військові боєприпаси Єнс Столтенберг озброєння системи ППО

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