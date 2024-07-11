Дрони лише почали змінювати війну. Що на нас чекає

Про різницю між стратегічним і тактичним підходом на прикладі військових FPV дронів

Зараз наявна тенденція покращення ефективності цих дронів за рахунок збільшення дальності польоту і ваги боєприпасу, що транспортується. Але це автоматично призводить до збільшення розмірів дрону та його помітності, що робить його більш вразливим. Тим не менш, це умови позиційних боїв, і тактика диктує своє.

А от стратегічний розвиток подібних дронів, швидше за все, буде йти зворотним шляхом, що давно передбачили письменники-фантасти – шляхом максимальної мініатюаризації. Тобто, бойовий дрон буде зменшуватися до розмірів комахи, кусючої бджоли. Менша доза отрути – ворожого бійця паралізовано, тобто, знешкоджено на певний час. Більша доза – ворожого бійця вбито.

До позицій ворога цілий рій кібер-бджол буде доправлятися артилерійським снарядом або ракетою. Такі бджоли будуть ховатися і не рухатися для економії енергії, а при виявленні цілі – атакувати. Керуватися рій буде штучним інтелектом, який перебуватиме на зв’язку з оператором-людиною.

РЕБ проти рою з мініатюрними дронами навряд чи буде ефективним, бо дрони будуть вельми автономними. Тому від РЕБу знадобляться такі потужності електромагнітного поля, що це може бути шкідливим для людей, яких треба захистити.

Єдиним надійним захистом проти мікродронів стануть або повністю герметизовані бункери і бойові машини, або бойові скафандри з екзоскелетом на зразок космічних (і ціною як танк). Тобто, ніякої піхоти у сьогоднішньому її розумінні у війні майбутнього вже не стане. Та й загалом, чи багато вояків зможе мобілізувати недоімперія навіть серед зеків, якщо кожен буде знати: на війні його вб’ють. Не можливо, а гарантовано.

І найбільшою воєнною таємницею тоді стануть саме алгоритми роботи ШІ, які керують роєм вбивчих дронів. І такі алгоритм вже не отримати контрабандою в обхід санкцій, як чипи зараз, їх доведеться розробляти кожній країні.

Як з тактикою розвитку дронів в нас, і у ворога – ми знаємо. А хтось у нас вже займається стратегічної перспективою цих дронів? У Китаї і Штатах займається. І нам все одно доведеться. Краще бути першими, ніж наздоганяти.