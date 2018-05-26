На Харківщині малюк потрапив до реанімації після купання у ванній

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Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку у селищі Пісочин Харківського району Харківської області

У передмісті Харкова у селищі Пісочин стався нещасний випадок під час купання малюка, через який останній опинився в реанімації. Про це інформує поліція Харківщини.

За попередніми даними, однорічний малюк захлинувся під час купання. На даний час медики оцінюють його стан як стабільний.

Повідомлення про подію надійшло до Люботинського відділення поліції 25 травня о 21.25.

Для з’ясування обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зі слів 41-річного батька поліцейські встановили, що під час купання сина чоловік на хвилину відволікся до другої дитини та вийшов з ванної кімнати. Коли він повернувся, то побачив малюка в непритомному стані. Чоловік одразу викликав швидку медичну допомогу. Дитина терміново було доставлено до відділення реанімації Харківської обласної дитячої клінічної лікарні, де медики надали йому необхідну допомоги.

Відомо, що родина потерпілого хлопчика характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини нещасного випадку.

Нагадаємо, на Полтавщині від ураження електричним струмом загинули дідусь із онуком, які рибалили.