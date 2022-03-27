Російський генерал побажав пораненому солдату без ноги одужати та встати на ноги (відео)

Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров вручав нагороди бійцям і осоромився

У Росії високопосадовці оборонного відомства осоромилися, роздаючи нагороди пораненим солдатам.

Так, заступник міністра оборони Росії, генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров, нагороджуючи єфрейтора, який втратив ногу, побажав йому «одужати та встати на ноги».

Не менш цинічно звучать і слова генерал-полковника російської армії, заступника міністра оборони Олександра Фоміна, який 26 березня вручив нагороди пораненим.

Військові сидять перед ним у інвалідних візках, у більшості немає ніг. При цьому свій виступ генерал завершує фразою «я вам бажаю одужання».

Російські ЗМІ вказують, що заступники міністра оборони Олександр Фомін та Юнус-Бек Євкуров вручили держнагороди військовослужбовцям-учасникам воєнної операції в Україні. Їх отримали 17 військовослужбовців, які перебувають у філії 3-го центрального військового клінічного шпиталю імені Вишневського та Головному військовому клінічному шпиталі імені Бурденка.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора викликав на допит низку російських пропагандистів, співаків, політиків та воєначальників, котрі підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст. 110 ККУ), веденні агресивної війни (ч.2 ст. 437 ККУ).

Також Міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. Загалом, Кабмін вже підтримав пропозицію Мінкульту, лишається лише погодити санкції з РНБО та президентом Володимиром Зеленським. До переліку осіб, які підтримують війну в Україну, потрапили співаки та музиканти, політики, пропагандисти та посібники Кремля і дві юридичні особи.